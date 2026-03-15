ГЕРБ-София ще регистрира листите си на 17 март

Представители на ГЕРБ-София ще регистрират листите на партията за 23, 24 и 25 МИР на 17 март, вторник, съобщават от пресцентъра на партията.

В 10 часа областният координатор на ГЕРБ в София Даниела Райчева и кандидати за народни представители ще регистрират листата на ГЕРБ в 25 РИК - район "Красна поляна", бул. "Освобождение" 25.

В 12 часа областният координатор и кандидати за народни представители ще се регистрират в 24 РИК -район "Оборище", ул. "Париж" 3.

В 14 часа Райчева и кандидати за народни представители ще регистрират листата на ГЕРБ в 23 РИК - район "Триадица", улица "Алабин" № 54.