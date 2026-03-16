Ревнивецът, който прегази навръх 8 март бившата си съпруга, бил осъждан за няколко кражби

Втори подобен случай в Старозагорско само за две седмици

Лошите характеристични данни за Симеон Д. подсказват за немалка обществена опасност на дееца - той е осъждан неколкократно за кражби, макар и реабилитиран. Това бе обявено на съдебното заседание за мярката му. Симеон бе оставен в ареста с обвинение, че на 8 март в с. Обручище умишлено причинил многостепенна средна телесна повреда на 29-годишната си бивша съпруга, прегазвайки я с автомобила си.

Престъплението е извършено след употреба на наркотични вещества - марихуана, а извършителят е избягал.

Според съда реалната опасност мъжът да се опита за избяга от правосъдието е доказана и от обстоятелството, че той се е опитал да се укрие. Обръща внимание и на високата обществена опасност на самото деяние, още повече че в този момент

в колата е бил и малолетният му син

Инцидентът станал навръх 8 март в гълъбовското село. Стефка и Симеон имали брак. Тя е от Обручище, мъжът - от съседното Трояново, живеели в Обручище в собствена къща. Имали две деца. Жената работела в чистота към общината, а мъжът - в ТЕЦ "Брикел".

Според кмета на Обручище Станислав Габровски Стефка била добър работник, но имала проблеми със съпруга си, който бил много ревнив. Двамата често се карали. Когато положението станало нетърпимо, преди около 3 г. се развели и се изнесли от селото - отишли да живеят в Гълъбово. И двамата напуснали работните си места, а бедната им къща в Обручище останала да пустее.

Въпреки това ревността на мъжа не изгаснала, той многократно

преследвал жената с искане пак да се съберат

Тя все отказвала и се налагало да бяга от него при роднини.

Така станало и на 8 март. Стефка отишла на гости при майка си в Обручище. Разбрал за това, след нея отишъл с мерцедес и бившият мъж. Разправяли се на улицата и той пак настоял жената да се върне при него. Тя отказала и се опитала да избяга към къщата на брат си. През това време Симеон я настигнал с колата и я блъснал няколко пъти в областта на таза.

Според разказа на местни дори я притиснал с колата към оградата на къщата. След това избягал, но по-късно полицията го открила и задържала, а тестът му за наркотици - марихуана, се оказал положителен.

Свидетели на случката станали роднини на Стефка. Една от сестрите подала сигнал на телефон 112 в 23,35 ч. Пристигналата линейка откарала пострадалата в университетската болница в Стара Загора

с потрошени крайници и таз и с опасност за живота

В ареста Симеон може да се засече и с друг обвиняем за опит за убийство от ревност. Случаят е от 23 февруари, а 43-годишният Й. А. е обвинен, че в с. Оряховица направил опит умишлено да умъртви 37-годишен мъж. Й. А. отишъл в дома на бившата си, която вече била с друг - пострадалия. По делото има данни, че обвиняемият тръгнал за Оряховица, като е носил два ножа. Първо ударил с тояга жената, а потърпевшият успял да се скрие в гардероб в една от стаите, но Й. А. го открил и пробол с нож в областта на гърдите. Пострадалият бил откаран в болница.