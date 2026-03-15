Волейболистът Владимир Николов оглавява листа на Р...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Волейболистът Владимир Николов оглавява листа на Румен Радев в Пловдив

Владимир Николов Снимка: Архив

Волейболната звезда Владимир Николов води листата на формацията на Румен Радев "Прогресивна България" в Пловдив, потвърди за bTV Ангел Стоев, бившият областен управител на Пловдив. Той ще регистрира листата в 16 часа на 16 март, понеделник, в 16-а Районна избирателна комисия.

Ангел Стоев е и местния координатор на коалицията на Румен Радев.

Очаква се да присъстват и някои от останалите кандидат-депутати на "Прогресивна България". 

„Нашите листи вече са готови и ще бъдат обявени в законния срок. Заедно с тях ще представим и политическата ни платформа – с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел, за борба с корупцията и ускорено, устойчиво развитие на страната", заяви пред журналисти президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев в Кюстендил, където беше по покана местната структура на „Прогресивна България" по повод избора на конкурса за девойка „Кюстендилска пролет".

Владимир Николов

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

