Атанас Атанасов за Близкия Изток: Това е момент, в който би трябвало да оценим, че сме в НАТО и ЕС

"Това е момент, в който би трябвало обществото да оцени какво означава да сме членове на НАТО и ЕС. Защото ние имаме защита от съюзници на юг и югоизток в лицето на Гърция и Турция. Рискът да прелети ракета през нашите съюзници и да достигне до България не съществува".

Това каза в предаването "120 минути" по bTV председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов.

"Трябва да правим разлика между заплаха и рискове. Пряка заплаха към България в резултат на войната в Иран няма. Рискове съществуват, евентуално терористични актове, миграционни вълни, но мисля, към момента няма данни в тази посока. Надявам се службите за сигурност да проявят по-сероизна бдителност", каза той.

По отношение на информация за американски самолети-цистерни, извършващи полети над Средиземноморието, които вероятно зареждат изтребители или разузнавателни самолети, излитайки от летище „Васил Левски", Атанасов заяви: „Тази информация трябва да се провери, защото не е изключено да има провокации. Службите тук, РВД, трябва да дадат информация и на първо място, разбира се, министъра на отбраната. Дали има повишаване на рисковете за България, ако тези самолети-цистерни обслужват американската авиация на юг?"

Относно поскъпването на горивата и, че това дава "глътка въздух за Путин", Атанасов каза, че двете войни в известна степен са скачени. "Известно е, че Русия и Иран са свързани помежду си. Въпросът е за това, България да изпълнява стриктно съюзническите си задължения като членка на НАТО и на ЕС, това ни гарантира сигурността. Но това не означава да бездействаме. Необходими са инвестиции в българската икономика, не само да произвеждаме снаряди, но и в нови технологии, които се използват в отбраната", каза още той.

По отношение на инициативата за „Съвета за мир" Атанасов заяви: „Тази инициатива е абсолютно противоконституционна. Не е ясно какъв е този борд. Оказва се, че това е лична инициатива на президента на САЩ, а самите Съединени щати не са подкрепили тази инициатива. Това е някаква инициатива, която обслужва частни интереси. През цялото време бях в пленарната зала в петък следобед и гледах как колегите от ГЕРБ си гледаха обувките от срам. Най-малкото, има разделение на властите. Не може парламентът да задължава изпълнителната власт да извършва нещо, което е изключително нейна компетентност. Това е на първо място."

Относно случая „Петрохан" Атанасов заяви: „Аз не съм бил на „Петрохан", не знам къде е тази хижа, тези хора не ги поднавам. Най-важният въпрос е липсата на доверие в правораздавателните институции. Като почнем от Цацаров, минем през Гешев, стигнем до Сарафов. Обществото няма доверие в институциите. Ако Сарафов не се беше появил да слага някакви етикети, може би малко по-спокойно можеше да се приеме тази история."

В дискусията за съдебната система Атанасов коментира: „Голямата язва на съвременната българска държава е съдебната система. Липсата на реформа там, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, инспекторат, на който сега април месец му започва трети мандат, а няма право на втори по закон, там трябва да се среже този гордият възел, за да могат да бъдат избрани нови органи и те да стигнат до там да бъдат избрани главен прокурор и така нататък. Иначе, моето лично мнение като юрист от години винаги е било, че длъжността главен прокурор е излишна в България."

По отношение на предизборната кампания и настояването на ДСБ да включат Явор Божанков и Даниел Лорер в коалиционните си листи, Атанасов обясни: „Ние сме коалиция, трипартийна. Ние сме политическата сила, която твърдо гледа на Запад. Ние сме привърженици на западната демокрация. И поради тази причина, включително в отношенията между партиите, трябва да има диалог и да се решават включително и конфликтни въпроси, като този в случая. Нашата позиция е, че тези двама колеги, Божанков и Лорер, са много стойностни хора, много последователни, авторитетни хора, които включително носят позитиви на коалицията и гласове. И поради тази причина би трябвало да бъдат в листите."

Атанасов подчерта, че преговорите ще продължат на лидерско ниво: „Утре е решаващият момент, когато трябва на масата на преговорите да решим, ще бъдат ли кандидати за депутати Божанков и Лорер или не. Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре. Нашите преговорни екипи на места са установили противоречие и тези въпроси също трябва да бъдат решени на лидерско ниво. Но ние сме демократични организации и би трябвало като интелигентни, образовани и разумни хора да намерим най-доброто решение."