Трайчо Трайков: Румънци, гърци и сърби идват да зареждат в България

Не изключвам цените на горивата да продължат да се повишават. Цените на дребно успяваме чрез микс от разговори, покани, анализи сякаш да ограничим повишението в сравнение с всички други цени. Очакват скоро репортажи, че румънци, гърци и сърби идват да наливат на бензиностанциите в София. Тук е ограничено повишението, но пак е огромно. Няма изгледи да се стигне до понижение освен ако бойните действия не спрат, иначе вероятно ще е моментално. Това заяви пред Нова тв служебният енергиен министър Трайчо Трайков по повод ръстът на цените на горивата заради войната в Близкия изток.

Виждам желание този петрол да стигне до пазарите, а в тази ситуация всяка капка върши работа. Не се наемам да коментирам мотивите на други държави. какви са тези количества - не е ясно, може би не са малко, но важното е, че ще стигнат до потребителите. Става въпрос за количества, за които вече има договори, каза той за ограничаването на санкциите срещу руския петрол, но обясни, че ограничение в момента е съвсем леко.

Мерките на правителството за помощ на хората още не са напълно избистрени, но са свързани с доходите в домакинствата и наличието на автомобил, за да се избегне печатането на ваучери. Ще се изчислява по формула - линията на бедност, умножена по коефициент, който все още не е ясен.