Арестуваха 57-годишен, пукал гуми и надраскал с нож 31 коли в карловско село

Полицаите иззели незаконни въздушна пушка и газов пистолет от дома му

57-годишен мъж, нанесъл материални щети по десетки автомобили в село Иганово, е задържан в Районното управление в Карлово, съобщиха от МВР.

Полицейските действия започнали около 5,30 ч. днес, когато постъпило първото съобщение, че 7 коли на една и съща улица са осъмнали с нарязани гуми. В хода на работата обаче станало ясно, че с подобни щети или с увредено лаково покритие са общо 31 моторни превозни средства, паркирани пред различни адреси. Увредени са и две електроразпределителни табла.

Като заподозрян за вандалската проява е задържан 57-годишен местен жител. В условията на неотложност е извършено претърсване в дома му, където са намерени ножове и други доказателства. Иззети са и въздушна пушка и газов пистолет, които не са придобити по установения ред.

Активната работа по случая продължава под наблюдението на дежурен прокурор - преглеждат се записи от охранителни камери, снемат се сведения, правят се огледи на всички местопроизшествия и се набира информация и за още увредени автомобили. Събират се и допълнителни данни за други евентуални престъпления, извършени от задържания.