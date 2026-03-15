БНТ: Асен Василев ще бъде водач на листите в Пловдив и Хасково

ПП-ДБ все още не са обявили официално листите си, но по информация на БНТ председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев ще бъде водач в Пловдив-град и в Хасково.

Бившият премиер Николай Денков повежда листата на столичния 23-и МИР, както и тази в Благоевград.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев ще бъде водач в 24-и МИР, а за 25-и столичен район се очаква листата да оглави Бойко Рашков.

Надежда Йорданова ще бъде водач в Русе. Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов, както и председателят на ДСБ Атанас Атанасов се очаква да участват, но да не водят листи.