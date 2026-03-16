53 000 на матура по български, едва 44 избрали да се явят на физика (Графика)

Най-желан втори изпит отново е по английски - 13 хил., 159 са заявили информатика

53 хиляди абитуриенти атакуват задължителната матура по български език и литература тази година. За втори зрелостен изпит по профилиращ предмет заявленията са около 24 хиляди, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация – около 28 хиляди.

Това съобщиха за “24 часа” от Министерството на образованието и науката.

Запазва се тенденцията от предишните години за втората задължителна матура по профилиращ предмет абитуриентите да предпочитат английски език. Подадените заявления за изпит по този профилиращ предмет са близо 13 хиляди, колкото бяха и миналата година при малко по-малък випуск - около 50 хиляди 12-класници.

Заявленията за матура

по математика са 1524, което е със 100 повече

от миналата година.

На изпит по география и икономика ще се явят 1810 зрелостници, по биология и здравно образование - 1720, по предприемачество - 1370, по философия - 1186.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 138, информатика - 159, химия и опазване на околната среда - 164.

Задължителният зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май, вторият задължителен е на 22 май. (Виж календарчето.) Допълнителните матури по желание на ученика ще са от 26 май до 2 юни.

По традиция държавните зрелостни изпити се провеждат в училища, различни от тези, в които учат абитуриентите. Добре е 1-2 дни по-рано да отидат да видят къде е училището, за да не се объркат във важния ден. Трябва да са в съответното училище поне 30 минути преди началния час, който е 8,30.

На държавните зрелостни изпити се използва

химикалка с черен цвят

Същото важи и за външните оценявания след 7-и клас. Какво още да имат предвид учениците - виж съветите на директорката на 32-о училище в София Нели Костова вдясно.

В интервю за “24 часа” министър Сергей Игнатов обяви, че организацията на изпитите и матурите са под контрол и е най-важната задача на служебния екип на МОН.

На 17 юни пък са изпитите по български език и литература от националното външно оценяване в края на 7-и и 10-и клас. На 19-и е математиката.

По времето на Красимир Вълчев министерството беше решило в изпита по математика да включи 6 задачи с елементи от природните науки - биология и здравно образование, човека и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Експертите уверяваха, че няма да изискват възпроизвеждане на формули и закони, а само базови умения. Целта беше изпитът да стане по-практичен, за да се учи с разбиране. Но в началото на януари МОН се отказа от тази идея заради жалби на родители, уважени от софийския административен - за да не се създава напрежение на фона на предизборната обстановка и за да има предвидимост в системата.

Докато се стигне от отказа, амбициозни семейства вече търсеха частни уроци по физика.

Проверка на “24 часа” пък показа, че

няма значително покачване на цените на частните уроци,

след като минаха в евро.

Ако за астрономически час по български език и математика в 7-и клас до края на миналата година частните учители са вземали средно по 50 лв., сега искат по 25 евро. За час и половина пък тарифата вече е 30 евро вместо 60 лв. При тези, които са се записали в школи, таксата е за цялата година и е около 3000 лв. - по български език и математика, веднъж седмично по два часа и за двата предмета.

Нели Костова, директор на столичното 32-о средно училище с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”: Бъркат “кое е вярното” с “кое не е вярно”

- Г-жо Костова, какви съвети бихте дали на седмокласниците и на абитуриентите 2 месеца преди изпитите?

- Имат още малко време, за да се подготвят. На финалната права са. Съветвам ги да се концентрират максимално. Преди изпита е важно да се наспят добре. Сутринта трябва да отидат навреме, дори 15-20 минути по-рано от часа, който е посочен. Всичко се случва, затова не трябва да са изнервени.

Нашите 12-класници вече са избрали изпитите, на които ще се явят. Трябва да бъдат много спокойни, за да могат да покажат най-доброто от себе си. Очевидно всички са си избрали най-доброто за тях и им пожелавам успех.

Да следват инструкциите на квесторите и да четат много внимателно условията на задачите, както и указанията дали трябва да заграждат, дали да слагат Х, или да запълват кръгчетата, т.е. начина, по който да отбелязват отговорите. Всяка година има точно такива недоразумения, макар че винаги им напомняме, а и е написано на изпитните материали как трябва да отбележат. Въпреки това има ситуации, в които учениците не са доогледали и дочули това, което трябва да правят. Разбира се, системата е подготвена за такива варианти. Пишем до министерството на образованието, когато разберем, че има такива грешки. Винаги е в полза на учениците. Хубаво е да са спокойни и да си прочетат всичко, което е написано. Ще повторя - не четат добре условията. Бъркат понякога “кое е вярното твърдение” с “кое не е вярното твърдение”.

Да не бързат да излизат. Дано да нямат балове в дните на изпитите, защото те започват от 22 май. Имам горчив опит. Нашият бал беше на 23 май, матурата беше в същия ден. Девойка имаше час за фризьор и излезе в 10 часа, така че резултатът не беше положителен. Запомнила съм случая, защото това е единствената ни слаба оценка от години в нашето училище. Момичето беше много умно, но прическата беше по-важна.

- Коя е най-масовата втора матура във вашето училище?