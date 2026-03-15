На ден от финала - кой срещу кого в листите?

Лидерската битка в 25-и МИР: Радев срещу Борисов, Костадинов и бащата на Сияна, чака се само Слави.

Президентът май каца и във Варна

Само ден остава на партиите да регистрират депутатските си листи. В 17 ч на 17 март изтича срокът, в който районните избирателни комисии приемат списъците с кандидати за 52-ия парламент. Повечето партии и коалиции още не са ги занесли в РИК, но през уикенда станаха ясни много от имената на водачите на основните играчи.



Тежката артилерия винаги стреля в столичния 25-и МИР, известен още като лидерски. Там срещу Бойко Борисов се очаква да се изправи Румен Радев, а ПП-ДБ изпращат Бойко Рашков, по чието време като вътрешен министър бе арестуван лидерът на ГЕРБ.

Очаква се Радев да се приземи и във Варна и там да се изправи срещу завърналия се за ГЕРБ Владислав Горанов.

В софийска лидерска битка участва и Костадин Костадинов (както и във Варна), там е и Радостин Василев от МЕЧ.

Остава мистерия дали лидерът на ИТН Слави Трифонов пак ще играе в лидерския район и въобще дали този път ще води листа. Както е известно, той се кле (дистанционно) само веднъж като депутат, после отстъпваше мандата на следващия в ИТН. В неделя шефката на енергийната комисия Павела Митова загадъчно обяви, че това ще се изясни във вторник.

А за себе си потвърди - че е първи в 23-и МИР (София) и в Стара Загора.

В лидерския 25-и МИР се включва и бащата на Сияна Николай Попов. Водената от него коалиция “Сияние” също регистрира листи. В Пловдивска област начело е Атанаска Бакалова - майката на Митко от Цалапица. В момента тя води протестите срещу върнатия шеф на пловдивското МВР, обвинявайки го буксуването на делото срещу Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов през 2023 г.

В Пловдив-град води волейболистът Мартин Иванов, чийто баща е убит на пешеходна пътека. Именно спирането на пътните убийства е каузата, обявена от Попов.

Пред заплахата Румен Радев да засмуче техни избиратели “Възраждане” прави две промени при водачите - в Силистра и в Търговище, където на миналите избори не взе мандат. В Силистра първи е местният председател Марин Николов, а в Търговище - Емил Борисов. От зам.-шефовете Цончо Ганев отново е първи в Бургас и в 23-и МИР в София, а Петър Петров ще води в Монтана и 24-и МИР.

Майката на убития Митко от Цалапица Атанаска Бакалова повежда листа на коалицията на бащата на Сияна Николай Попов. СНИМКА: Фейсбук на Попов

Спортисти и министри с Радев, но до последно имената тайна

Иво Христов отказал

Спортисти и бивши служебни министри щи се откроят сред водачите на листи на коалицията “Прогресивна България”. До последно обаче кандидат-депутатите от формацията на подалия оставка като президент Румен Радев бяха пазени в тайна.

Според запознати листите му ще бъдат регистрирани по места в 16 ч. на 16 март. Самият Радев най-вероятно ще е в лидерския 25-и МИР в София, където ще влезе в челен сблъсък с Бойко Борисов. Според достоверни източници Радев е избрал Варна като втора листа. Там ще е и Илин Димитров, който ръководи туризма в екипа на премиера Гълъб Донев, а после стана част от екипа на “Дондуков” 2.

Не е ясно защо обаче бившият президент се отказва от региона, откъдето тръгна неговата кариера на военен и политик - Пловдив. Там водач ще е волейболистът Владимир Николов, потвърди бившият областен управител Ангел Стоев, който е местен координатор на коалицията. Гимнастикът Йордан Йовчев пък се очаква да е в областта. Олимпийската шампионка по карате Ивен Горанова ще води в Ловеч.

Акробатът Енчо Кирязов се очаква да е първи в Ямбол, а алпинистката Силвия Аздреева също ще е в листите. В Смолян ще води плувецът Петър Стойчев, а втори - бившият областен управител Стефан Сабрутев.

В Пазарджик водач ще е бившият служебен премиер Гълъб Донев. Росица Карамфилова, която бе екоминистър, се спряга за Благоевград. В Бургас май отива бившият МВР шеф Иван Демерджиев. Неговото име обаче се спряга и за Кърджали, и за Монтана. За монтанската листа се завъртя и юристът Румен Симеонов, зам.-социален министър в кабинета “Сакскобургготски”.

Във Велико Търново е проф. Янка Тянкова - юрист и преподавател във ВТУ. Втори се очаква да е дългогодишният кмет на Полски Тръмбеш Георги Чакъров.

Един от най-близките до Радев - Иво Христов, обяви, че е отказал покана за депутат. Той е член на Комисията за защита от дискриминацията.

﻿Румен Радев говори под погледите на Гълъб Донев и Александър Пулев.

Владислав Горанов се завръща – първи е за ГЕРБ във Варна, а след “стрес тест” Делян Добрев води и в София освен в родното Хасково

Седмица преди Бойко Борисов да събере своите на национално съвещание, партийната новина е ясна - Владислав Горанов се завръща. Той ще води листата във Варна. Втори там се очаква да е доскорошният министър на туризма Мирослав Боршош.

А Делян Добрев, който сам опроверга слуховете за политическата си смърт, за първи път ще е водач и в София освен по традиция в родното Хасково. Така вече няма интрига около включването на челни позиции на тези две знакови за ГЕРБ имена, участвали в управлението на страната през годините.

Още през есента Борисов даде знаци за Горанов. Тогава разказа, че е обсъдил със сина на американския президент Доналд Тръмп при кратката му визита в София, че “човека, който ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната, те му сложиха “Магнитски”.

Направи паралел между вечерта на 17 март 2022 г., когато бе арестуван заедно с Горанов и Севделина Арнаудова, и ареста на Тръмп през 2023 г. по обвинения в опит за отмяна на резултатите от изборите в Джорджия през 2020 г.

В края на миналата седмица е имало среща на Горанов и с активисти на ГЕРБ във Варна, които потвърдиха завръщането му.

Около Делян Добрев пък интригата избухна миналия месец, когато той написа странен пост във фейсбук и публиката реши, че напуска ГЕРБ. Вероятно защото е сред малцината в партията, демонстриращ свободата понякога да говори и действа различно. А че това се случва със санкцията на лидера, доказва издигането му и в София - роля на водач там досега не му е била поверявана. Тази събота бившият министър на енергетиката пък лично регистрира листата в Хасково и обяви: “Не съм политически труп, беше стрес тест.”

Листите в трите столични района ще бъдат регистрирани в последния ден - 17 март, но някои имена са известни.

Втора след Добрев в 24-и МИР ще е Йорданка Фандъкова. Първата и единствена жена кмет на София водеше там на последните 2 вота.

Размествания има и в 23-и МИР, където на миналите избори първа бе Рая Назарян. Сега тук се завръща Томислав Дончев, а шефката на парламента ще е втора.

Бившият вицепремиер водеше по-рано там, но през 2023 г. отстъпил за коалиционния партньор - лидера на СДС Румен Христов. Трети в 23-и МИР ще е Тома Биков.

Веднага след лидера Бойко Борисов в 25-и МИР пък ще е бившият управител на София Стефан Арсов. Младият юрист, който преди областната управа бе в Столичната община, прави бърза кариера.

Бившият премиер Росен Желязков и този път повежда в Благоевград. Втори там е бившият шеф на общинското дружество “Пазари” Юрий Воев. Следват досегашните депутати Костадин Стойков от Петрич, Георги Георгиев от Сандански, Иван Герчев от Разлог. По традиция последното място е запазено за дългогодишния депутат Стефан Апостолов, син на кмета на Симитли Апостол Апостолов. С рекордни преференции той винаги “изплува” на второ място.

Във Велико Търново традиционно води зам.-шефът на НС Костадин Ангелов, втори е известният педиатър д-р Валентин Точков.

Деница Сачева отново оглави листата в Добрич. Бившият образователен министър Красимир Вълчев освен в Стара Загора ще води и в Разград.

В Бургас първи е бившият енергиен министър Жечо Станков, а след него - Любен Дилов.

Отсъствието от листите на успешните кметове като бургаския Димитър Николов, великотърновския Даниел Панов и старозагорския Живко Тодоров потвърджава, че идеята те да са водачи, е било по-скоро вътрешно-партийна интрига.

С 8 мандата зад гърба си в Смолян води д-р Красимир Събев, който се кандидатира от гражданската квота и винаги събира куп преференции.

Очаква се Красен Кръстев отново да е първи във Враца, следван от младежкия лидер Мартин Харизанов. Най-вероятно в Кърджали листата ще се води от Цвета Караянчева, която на последните избори влезе от Пловдив - област.

Бившият финансов министър Владислав Горанов се завръща в политиката, както първи сам анонсира лидерът Бойко Борисов преди време. СНИМКА: Йордан Симеонов

Изненадата на ДПС – Джевдет Чакъров втори след Пеевски в Благоевград, лидерът повежда и в Кърджали

Изненада поднесе ДПС с листата си в Благоевград. На второ място след традиционния водач за региона и лидер на партията Делян Пеевски се появи Джевдет Чакъров.

След разделението в партията Чакъров остана начело на депутатите, верни на Ахмед Доган. През май миналата година напусна групата на АПС и стана независим. Пеевски потвърди със снимка от тяхна среща и обяви, че Чакъров се е прибрал там, където му е мястото, а той като лидер е спечелил битката за хората.

Очаква се Пеевски знаково да поведе и в бастиона на ДПС - Кърджали, където на предишните избори първи беше кметът Ерол Мюмюн. Пеевски вече веднъж е бил водач в областта, номинации лидерът има и от Бургас, Велико Търново и повечето структури в страната.

В старата столица и този път първи ще е зам.-шефът на партията Йордан Цонев. Той бе начело и през октомври 2024 г., но предпочете да влезе в парламента от Варна, а Търново прати местния лидер Гюнай Далоолу.

Другият зам.-шеф на партията - Искра Михайлова, запазва Пазарджик. Халил Летифов повежда листата в Разград, не е ясно за Стара Загора.

В столичния 24-и МИР и този път ще води Рахим Юмерефенди. В 23-и МИР начело ще е зам.-шефката на местната организация Емилия Кехайова, а в 25-и - Андрей Георгиев, който бе кандидат за кмет на София през 2015 г. На последните избори водач там бе Искра Михайлова.

Бившият МВР министър Калин Стоянов отново поведе в София - област.

ДПС няма промени сред останалите водачи на листи. Зам.-шефката на групата Ертен Анисова пак ще е в Добрич, а зам.-шефът Байрам Байрам повежда отново в Пловдив-област.

Втори в листата там е Станислав Анастасов, който на последните избори бе водач в Пловдив-град.

В края на май миналата година Делян Пеевски и Джевдет Чакъров демонстрираха обединението на партията. СНИМКА: ДПС

Лена си тръгна, но Миро остава – един от 5-имата с по 2 листи май

До последно ПП и ДБ в спор за местата

Около листите на ПП-ДБ все още няма нищо официално и според запознати драмите между коалиционните партньори са като за последно и ще се потушават до последно.

Петима се очаква да водят по две листи. Сред тях е Мирослав Иванов - бившият зам.-шеф на 47-ото НС и мъж на Лена Бориславова. Въпреки оттеглянето на юристката от челните позиции в партията и от парламента Иванов по традиция остава първи в Ямбол, но май и в Бургас.

В морския град на последните избори начело бе Явор Божанков, но той бе изключен от “Промяната” и окончателно изпадна, след като Асен Василев не удовлетвори исканията на ДСБ и ДБ той и Даниел Лорер да бъдат включени отново в листите.

Лидерът на “Промяната” Асен Василев отново ще води в Пловдив и в Хасково. Бившият премиер Николай Денков пък вероятно ще се изправи срещу лидера на ДПС Делян Пеевски в Благоевград. Той вероятно ще поведе и листата в 23-и МИР в София, където се очаква да влязат и двама от лидерите на коалиционните партньори Божидар Божанов (ДБ) и Атанас Атанасов (ДСБ). Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пък ще е в столичния 24-и МИР. В лидерския 25-и вероятно първи ще е Бойко Рашков.

Водач на ПП-ДБ за Варна ще бъде зам.-кметът на града Павел Попов. Това бе потвърдено в неделя и от депутатката Стела Николова във фейсбук. Депутатът Ивайло Шотев, който е в Изпълнителния съвет на ПП, пак ще е в Пазарджик. Във Велико Търново се очаква да се завърне като водач Йордан Терзийски от ПП, след като Людмила Илиева от ДБ обяви, че няма да се включи в изборната надпревара.

Въпреки оттеглянето на Лена Бориславова мъжът ѝ Мирослав Иванов се очаква да е начело на две листи. СНИМКА: Фейсбук на Иванов

БСП тегли кредит за кампанията

Познавам добре човека и президента, но не и партията му, каза Крум Зарков

БСП ще изтегли кредит, за да може да участва в изборите. Това разкри лидерът ѝ Крум Зарков.

“Една кампания струва пари, ние ще ги осигурим чрез банков кредит, както прави всяка нормална организация. Няма да отидем да висим, да тропаме на някого да ни даде пари”, каза Зарков пред БНТ. В момента били в преговори за размера на кредита. Кампанията ще е без излишества, но ще стигнем до хората, каза още лидерът на БСП.

А парите ще върнат от държавната субсидия, която обаче не била достатъчна за финансирането на кампания.

Не за първи път БСП тегли кредит за избори, същото е правила и по време на предишни лидери. От октомври 2024 г. до края на миналата година лявата коалиция е получила от държавата над 1,7 милиона лева, но в по-голямата си част те отидоха за погасяване на задължения, наследени още от времето на Корнелия Нинова.

Зарков разкри, че разривът му с Нинова бил заради Румен Радев, но отказа да разкрие подробности.

“Аз познавам добре човека и президента Румен Радев, беше изключително достоен държавен глава. Не познавам партията му. Заявката, която прави за борбата с олигархичния модел, е нещо, в което се припознаваме и ще се радваме да го обсъдим в парламента”, отговори Зарков на въпрос дали биха се коалирали.

Ние сме единствените социалисти на тези избори, каза лидерът на БСП. В неделя той представи всички водачи на листи на Националното съвещание в НДК.