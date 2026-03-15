Пловдивчани отвлекли, пребили мъж и го заплашили: Ако кажеш, ще убием теб и семейството ти!

Признали си и се разминали с условни присъди

Отвличане, побой, заплахи и принуди изправиха трима пловдивчани пред Окръжния съд в града. Мъжете обаче признали вина и сключили споразумение с прокуратурата, като излизат на свобода с условни присъди 4 месеца след случилото се.

Най-соленото наказание е максималната по закон условна от 3 г. с 5-годишен изпитателен срок. Мъжът, който я е получил, единствен е участвал в отвличането на пострадалия на 9 ноември м.г. Той принудил жертвата де се качи в колата му, а след това и в дома му. С двамата си съучастници започнали побоя, като успели да причинят две средни телесни повреди - счупени челюст и ябълчна кост, както и лява ключица. Съдът е приел, че деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалия начин и с особена жестокост.

Освен удари, човекът получил и заплахи. "Тази вечер тука ще те убием и ще те хвърлим в реката! Няма да ходиш в полицията, няма да казваш! Ако кажеш, ще убия семейството ти - децата, жена ти, майка ти и баща ти! Ще ме хванат и след 72 ч. ще ме пуснат, ще дойда у вас и ще убия семейството ти до децата! Само да не идеш в полицията, защото ще убия вашите", повтарял мъжът с най-голямата присъда. Единият от съучастниците му също се заканил на пострадалия, че ако се оплаче в полицията, ще го издирят и убият. Затова получил 2 г. условно с 4-годишен изпитателен срок. Последният участник, който е признат за виновен само за побоя, получил 12 месеца с 3-годишен.

От присъдите на тримата ще бъде приспаднато времето, което са прекарали зад решетките - от ареста им на 9-и до 13 ноември и след това отново от 20 ноември до 11 март, когато споразумението е било одобрено и влязло в сила. Всеки от тях трябва да плати по 472,04 евро разноски.