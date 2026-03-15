Камелия Нейкова: Почти двойно повече са заявленията за участие във вота във Великобритания

Броени дни преди началото на предизборната кампания политическото напрежение в парламента се засилва, като почти всяка тема се използва за атака между политическите сили – от бюджета до случая „Петрохан". На този фон депутатите извикаха на изслушване представители на Централна избирателна комисия, за да обсъдят подготовката за предстоящите избори. В телевизионно интервю председателят на комисията Камелия Нейкова заяви, че основната задача на институцията е да гарантира честен и прозрачен вот.

По думите ѝ честността на изборите е в основата на демократичния процес. „Почтеността и честността са в основата на всеки демократичен процес", подчерта Нейкова и добави, че целта е избирателите да могат свободно да упражнят правото си на глас „според личната си воля, без чужда намеса". Именно към това са насочени действията и решенията на комисията в подготовката на изборния ден.

Тя коментира и проблемите при формирането на районните избирателни комисии. В повечето райони политическите партии не са постигнали съгласие за състава им и затова ЦИК е назначила членовете по собствена преценка, като е запазен принципът в ръководствата да участват представители на парламентарно представените партии. За секционните комисии е направена препоръка консултациите да се проведат по-късно, за да се намалят честите смени на членове в последния момент. Нейкова припомни, че при парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. само през последната седмица преди вота са били сменени над 10 000 членове на секционни комисии.

„Няма как да се гарантира, че никой няма да се откаже или да не се яви в изборния ден", посочи тя, но добави, че целта е максимално да се ограничат безпринципните смени. Според нея новите указания към районните комисии предвиждат смяна на членове само при основания, изрично предвидени в закона, като всяка оставка трябва да бъде подкрепена с писмено заявление.

В общественото внимание остават и машините за гласуване. Нейкова потвърди, че гаранционният им срок е изтекъл, тъй като са закупени през 2021 г., но подчерта, че това не е проблем. „Гаранцията на машините не е никакъв казус, защото това са едни компютри", каза тя. По думите ѝ при някои устройства се налага подмяна на обичайни части като кабели, батерии или елементи от куфарите за транспортиране, но това по никакъв начин не засяга самата система за гласуване.

За изборите ще бъдат използвани около 9354 машини в страната и до около 150 в чужбина. Всички устройства ще преминат предварителна техническа диагностика, а такива с най-малко съмнение за неизправност няма да бъдат използвани.

По отношение на контрола върху изборния процес Нейкова посочи, че ЦИК работи съвместно с прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност". Когато нарушенията представляват престъпление, те се разследват от компетентните органи. При административни нарушения комисията може да налага санкции. Като пример тя даде случая от последните парламентарни избори, когато са били съставени актове на 43 председатели на секционни комисии, които не са включили устройствата за видеонаблюдение при броенето на бюлетините без основателна причина.

По темата за видеонаблюдението Нейкова уточни, че техническата организация се осигурява от Министерството на електронното управление. Очаква се то да избере изпълнител, който да обезпечи системата. ЦИК планира да даде ясни и практични инструкции на секционните комисии, насочени към конкретни действия стъпка по стъпка, за да се намали рискът от грешки.

Нейкова коментира и организацията на гласуването зад граница. До момента са подадени над 20 800 заявления за участие във вота извън страната, което е значителен брой спрямо общо малко над 30 000 заявления на предходните парламентарни избори. Най-много заявления традиционно се подават от Турция, Обединеното кралство и САЩ. Във Великобритания например към момента броят им вече надхвърля 4000, което е почти двойно повече спрямо предишния вот. В държавите извън Европейския съюз обаче законът ограничава броя на секциите до 20. Затова се предвижда в дипломатическите мисии да се откриват по няколко секции, за да се облекчи гласуването. В Лондон например се обсъжда разкриването на седем секции в сградата на посолството. Въпреки това е възможно част от избирателите да се наложи да пътуват до други населени места, тъй като броят на секциите е значително намален.

По отношение на Близкия изток Нейкова заяви, че най-вероятно там няма да бъдат откривани секции поради съображения за сигурност и нецелесъобразност, въпреки че има подадени заявления. Окончателното решение ще бъде взето след предложения от Министерството на външните работи.

Председателят на ЦИК коментира и случая с т.нар. „изчезнали бюлетини", установен след решение на Конституционен съд на България преди година. Тя уточни, че бюлетините всъщност не са изчезнали, а са били поставени на неправилни места при съхранението на изборните книжа. Част от тях са били открити по-късно в помещения на общините. Въпреки това съдът е приел, че гласовете в тези секции трябва да бъдат отчетени като нула, тъй като бюлетините не са били в съответните чували.

За да не се повторят подобни ситуации, на предстоящите избори ще се въведе по-ясно разделение на изборните материали – бюлетините и основните изборни книжа ще се поставят в бял чувал, а останалите материали в черен. Според Нейкова тази по-ясна организация трябва да помогне на секционните комисии да избегнат грешки при предаването и съхранението на документите.