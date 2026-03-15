Майката на Николай Златков: Погребахме го, не успях да спра това, докато търсех истината за смъртта му

"Днес Ники беше погребан. Не можах да спра това да се случи в търсене на истината за смъртта му". Това пише във публикация във Фейсбук майката на загиналия край Околчица Николай Златков Ралица Асенова.

"Погребението се предполага, че е било "достойно"..... Достойните действия се предполага, че се правят от достойни хора, а в този случай и с това действие не може да се говори за нищо достойно", пише още тя.

"Ники беше олицетворение на сила, достойнство, смелост и честност! Ники не понасяше лъжата, манипулацията и предателството! Ники беше Смело Сърце. Никой не може да убие БЕЗСМЪРТНИЯ. Никой не може да спре ИСТИНАТА, която винаги си проправя път - рано или късно и лъсва болезнено за тези, които я прикриват и за тези, които не искат да я видят!", пише майката.

Николай Златков беше открит мъртъв в кемпера край Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев. Според разследващите Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.