През последното денонощие са потушени 125 пожара, загинал е един човек

Пожарна кола Снимка Архив

През последното денонощие са потушени 125 пожара, пожарникарите в страната са реагирали на 152 сигнала за произшествия. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите е загинал един човек и един е пострадал.

Мъж с неустановена самоличност е загинал при пожар в каравана в град Дулово, област Силистра.

Мъж на 67 години е пострадал при пожар в къща в село Бързия, област Монтана.

През изминалото денонощие 12 пожарни автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив са гасили пожар в склад за играчки в града. С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет в жилищни сгради и четири в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 110 пожара, от които 56 в сухи треви, горска постеля и храсти; 43 в отпадъци; седем в готварски уреди и комини.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства.

Регистриране са четири лъжливи повиквания.

