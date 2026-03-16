ДПС - Ново начало внася промяна, с която ще задължи КЕВР да плаща проверките на електромера

Парламентарната група на ДПС - Ново начало внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща проверките на електромера. Това съобщиха от партията в прессъобщение.

Скандално високите сметки за ток от началото на годината изкараха хората на улицата, но протестите им не срещат подкрепа от институциите.

Нещо повече, ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея! Това е крайно несправедливо, защото рискът да трябва да заплатят над 60 евро от джоба си възпира много хора от това да поискат проверка на измервателните уреди.

Затова ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща тези проверки. Това ще даде възможност да бъдат проверени над 100 000 електромера по искане на граждани.

Освен това, с промените се предвижда и одит на системите за изчисляване на сметките на електроразпределителните и газоразпределителните дружества, за да се гарантира прозрачност и яснота при формирането на сметките.

За нас е неотменим ангажиментът и отговорността на държавата на първо място да защити интересите на хората, независимо от всякакви други политически или каквито и да са съображения, на които явно са подвластни партиите в предизборната кампания.