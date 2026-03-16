Хасан Адемов: Помощите по 20 евро за горива ще стартират до края на месеца

"20 евро е помощта за горивата за най-бедните, още в началото на кризата в Близкия изток се създаде междуведомствена група, като изработеният механизъм включва две писти - физически и юридически лица". Това каза пред bTV служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Той обясни, че критерият за физическите лица е да имат средномесечен доход до два пъти линията на бедност, която е 390,63 евро. Тоест всички с доход до 781,26 евро имат право на нея, ако имат и лични автомобили.

Адемов обясни, че сумата от 20 евро е определена, защото "ако приемем че средномесечния разход е около 100 евро за гориво, тенденцията за ръст е между 15-20%".

В случай, че има два автомобила на семейство, ако се водят на две физически лица, ще се получат два пъти по 20 евро, коментира още Адемов.

И допълни, че "НАП има база данни, ако отговаряш на критериите, ще получиш тази сума. До края на месеца механизмът ще бъде активиран и няма нужда хората да предприемат каквото и да е, няма да подават заявленията".

Служебният министър обясни още, че ако някой не е получил помощта, а смята, че покрива критериите, то той трябва да отиде до НАП. И допълни: "Колкото време се задържи ръста на горивата, толкова време хората ще получат помощ".

Във връзка с проверката за злоупотреби преди изборите Адемов коментира, че в Благоевград например "директор на Дирекция "Социално подпомагане" привиква хората и ги убеждава за кого за гласуват, това е недопустимо и ще вземем мерки".