При катастрофи през последното денонощие в страната са пострадали 12 души, няма загинали

Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

При катастрофи през последното денонощие в страната са пострадали 12 души, няма загинали, съобщиха от МВР на сайта си.

Общо 11 са пътнотранспортните произшествията за последните 24 часа. В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали. Един човек е пострадал при катастрофите в столицата.

От началото на годината са станали 1014 катастрофи със 73 загинали и 1273 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат трима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., анализират от МВР.

Полицейска кола

