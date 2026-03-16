ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Три коли изгоряха в Казанлък, подозират умишлен палеж

Пожар Снимка: pixabay

Три коли са изпепелени в Казанлък. Има съмнения за умишлен палеж, съобщи БГНЕС.

Сигнал за пожар на бул. "Княз Александър Батенберг" е подаден около 3.00 часа в нощта срещу понеделник. На място веднага са изпратени два противопожарни екипа, които са овладели огъня.

Пламъците са унищожили напълно три автомобила, а четвърта кола е с леки щети заради близостта си до един от горящите автомобили. Основната версия, по която се работи към момента, е умишлен палеж.

Подозренията се засилват от факта, че две от напълно изгорелите превозни средства са на един собственик, въпреки че са били паркирани на голямо разстояние една от друга.

Полицията продължава работата по изясняване на всички обстоятелства и причини за инцидента.

Пожар Снимка: pixabay

Четете още

Още от Криминални

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел