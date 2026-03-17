Вижте всички кандидати за депутати от 25-и МИР в София

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 25 МИР-София.
От този регион ще бъдат избрани общо 14 депутата.
"Прогресивна България"
- Румен Георгиев Радев
- Константин Василев Проданов
- Румяна Любенова Петрова
- Кирил Атанасов Атанасов
- Тодор Иличов Барболов
- Асен Илиев Бабачев
- Иван Илчев Ангелов
- Момчил Викторов Терзийски
- Александра Павлова Ангелакова
- Борислав Християнов Кръстев
- Минко Тодоров Дудев
- Иван Димитров Шишков
- Димитър Радостинов Радков
- Борис Генадиев Панкин
- Красен Лъчезаров Раковски
- Хари Евгени Велков
- Иван Георгиев Кожухаров
- Иван Николаев Нанков
- Севгин Баки Хасан
- Чавдар Еленков Георгиев
- Стоян Иванов Боянов
- Здравко Марков Марков
- Евгени Георгиев Дрехаров
- Исмаил Осама Салех
- Росен Веселинов Абаджиев
- Десислава Валериева Илиева
- Илия Иванов Бортоласов
- Ивайло Стойчев Стоев
ГЕРБ - СДС
- Бойко Методиев Борисов
- Стефан Антонов Арсов
- Лъчезар Богомилов Иванов
- Анна Василева Александрова
- Йоана Георгиева Рашкова
- Пламен Николаев Николов
- Стоян Костадинов Кисьов
- Християн Георгиев Гатев
- Златко Иванов Златков
- Радослав Георгиев Наков
- Димитър Николов Стефанов
- Елина Иванова Давидова
- Милена Николаева Борисова
- Ванеса Цветанова Филипова
- Христо Валентинов Василев
- Калоян Иванов Кюркчиев
- Деница Венциславова Стоева
- Нели Руменова Радева
- Калоян Ивов Копанаров
- Димана Александрова Иванова
- Каролина Цончева Цонева
- Ели Георгиева Николова
- Мартин Юлианов Абаджиев
- Виктория Алекс Манчева
- Мартин Василев Петров
- Валерий Янчев Иванов
- Ивелина Стефанова Райкова
- Иван Николаев Ангелов
ПП-ДБ
- Бойко Илиев Рашков
- Катя Максимова Панева
- Александър Димитров Симидчиев
- Марин Михайлов Тихомиров
- Мирослав Йорданов Мавров
- Радко Константинов Кръстанов
- Людмил Константинов Тетевенски
- Александър Цветанов Иванов
- Пламена Александрова Димитрова
- Велин Ангелов Пеев
- Никола Иванов Алексиев
- Ивайло Йорданов Йорданов
- Петър Христов Христов
- Мануел Круменахер
- Георги Веселинов Черкезов
- Николай Стоянов Шопов
- Николай Стефанов Бошняков
- Георги Евтимов Атанасов
- Симеон Димитров Николов
- Йона Йорданова Генчева
- Кристин Николаева Станкова
- Филип Калинов Йорданов
- Кристиян Борисов Кирилов
- Огнян Александров Костадинов
- Росен Атанасов Неделев
ДПС
- Андрей Любомиров Георгиев
- Емилия Красимирова Кехайова
- Мария Христова Савчева
- Бранимир Димитров Ламбиев
- Стела Мариянова Маринова
- Николай Генадиев Тошев
- Моника Петрова Ангелова
- Ана Иванова Кръстанова
- Михаел Димитров Лещански
- Николай Илков Кючуков
- Славян Радоев Радойчовски
- Марин Начев Танев
- Георги Климентов Георгиев
- Пламен Милчев Горанов
- Емил Неделчев Стоянов
- Антония Руменова Миланова
- Велизар Антонов Методиев
- Веселин Спасов Ризов
- Георги Илиев Станев
- Георги Трайков Дамянов
- Гергана Горанова Маринова
- Шабан Мехмедов Моллов
"Възраждане"
- Костадин Тодоров Костадинов
- Маргарита Иванова Махаева
- Виктор Тенчев Папазов
- Георги Хрисимиров Иванов
- Адриан Христов Асенов
- Валентина Тодорова Големинова-Пейкова
- Иванка Любенова Тихова
- Димитър Чавдаров Панайотов
- Людмил Людмилов Мановски
- Вениамин Иванов Воденичаров
- Славчо Славчев Крумов
- Владимир Емил Борисов
- Латинка Рангелова Павлова
- Ралица Кирилова Кръстева
БСП - ОЛ
- Атанас Владимиров Атанасов
- Росен Неделчев Атанасов
- Петър-Марин Маринов Бозов
- Христо Петьов Колев
- Аспарух Асенов Иванов
- Крум Константинов Цеков
- Божидар Божидаров Миланов
- Велко Илиев Велков
- Боян Бранимир Димитранов
- Борислав Димитров Михайлов
- Славка Андреева Петрова
- Галин Йовчев Терзиев
- Цветелина Стоилова Велева
- Иван Владимиров Владимиров
- Грациела Иванова Петрова
- Людмил Александров Костадинов
- Валери Илиянов Веселинов
- Людмила Иванова Балтова
- Даниел Георгиев Илчев
- Николай Петров Минков
- Александър Цветанов Гарибов
- Даниел Светозаров Попов
- Никола Костадинов Вучев
- Надежда Милчева Милушева
- Стефан Михайлов Францов
- Янчо Янчов Таков
- Тони Владов Попов
ИТН
- Станислав Тодоров Трифонов
- Петя Божидарова Димитрова
- Гергана Илкова Крекманова
- Петър Бонев Костадинов
- Мартин Петров Томов
- Симона Цветанова Иванова
- Ренета Петрова Динева
- Момчил Телеригов Коларов
- Маргарита Георгиева Пушкарова
- Яница Емилова Цветанова
- Златомира Данчева Тренева
- Васил Мирчев Михов
- Надя Атанасова Георгиева
- Юлия Павлова Цветкова
- Васил Стефанов Грозданов
- Георги Даниелов Босилков
АПС
- Явор Илиев Хайтов
- Гергана Иванова Иванова
- Джеват Яшаров Хюсеинов
- Нина Димитрова Стоянова
- Валери Димитров Димитров
- Валентин Кирилов Стамов
- Александър Тодоров Маринов
- Диана Тонева Панайотова
- Анита Любомирова Димитрова
МЕЧ
- Радостин Петев Василев
- Румен Бончев Дунев
- Павлин Любомиров Александров
- Невена Минчева Полименова-Тошмакова
- Цветелина Емилова Шопниколова
- Мариета Георгиева Пешева
- Елтимир Антонов Цветков
- Искрен Митков Пенев
- Радослав Руменов Колев
- Боян Запрянов Тренев
- Николай Валериев Иванов
- Богдан Костадинов Гоцов
"Величие"
- Ивелин Людмилов Михайлов
- Кольо Петков Парамов
- Георги Илиев Зъздров
- Красимир Петров Буджански
- Николай Иванов Костов
- Радостина Атанасова Пирева
- Антон Станимиров Станев
- Стоил Василев Йочев
- Димитър Иванов Митев
- Латинка Георгиева Почеканска
- Фредерика Николова Жадалова
- Младен Петров Младенов
- Владислав Валериев Стоянов
"Непокорна България"
- Корнелия Петрова Нинова
- Мая Кирилова Александрова
- Атанас Атанасов Щилянов
- Мая Любенова Грозданова
- Кирилка Тодорова Илиева
- Людмила Славчева Лазова
- Красимира Петрова Филипова
- Лидия Кирилова Василева-Кънчева
- Стефан Гроздев Ангелов
- Рачо Генов Недков
- Валентина Драголюбова Игнатова
- Васила Неделчева Димитрова
"Съпротива"
- Райна Иванова Стаменова
- Димитър Кирилов Димитров
- Кирил-Васи Кирилов Ваклинов
- Радостина Бориславова Лозанова
- Николай Митков Димитров
- Емил Петров Рубийски
- Теодор Лъчезаров Захариев
- Виктория Методиева Бъчварова
- Пламен Славейков Тодоров
„Партия на зелените"
- Христо Христов Дунчев
- Иван Иванов Георгиев
- Райна Веселинова Милева
- Калин Серафимов Николов
- Мирослав Цочев Цочев
"Движение на непартийните кандидати"
- Росен Пламенов Миленов
- Огнян Борисов Боюклиев
- Борис Иванов Колев
- Петър Дамянов Такев
- Йонко Георгиев Димитров
- Петър Денчев Йонов
- Максим Генов Велков
"Пряка Демокрация"
- Даниел Николаев Георгиев
- Александър Руменов Тодоров
- Васил Петров Василев
- Ина Методиева Трендафилова
- Александър Иванов Александров
- Николай Георгиев Димитров
- Мая Александрова Иванова
- Ангел Христов Пананов
- Десислава Иванова Манова
"Сияние"
- Николай Николаев Попов
- Настимир Ананиев Ананиев
- Искра Николаева Илиева
- Десислава Любомирова Белчинска
- Симеон Николов Величков
- Мира Рашкова Атанасова
- Веселин Иванов Димитров
- Мирена Дамянова Легурска
„Народна партия истината и само истината"
- Венцислав Атанасов Ангелов
- Атанас Иванов Стефанов
- Димитър Стоянов Недялков
"Трети март"
- Валери Методиев Григоров
- Петър Георгиев Каназирски
- Тодор Хараламбиев Ламбев
"Моя България
- Антон Георгиев Сираков
- Марина Сергеевна Драгомирецкая
- Людмил Любенов Новков
- Бистра Георгиева Вълчева
- Нели Василева Спасова
"Нация"
- Тодор Ангелов Ангелов
"Антикорупционен блок"
- Янко Атанасов Бахчеванов
- Гергана Георгиева Петришка
- Георги Сашков Стефанов
- Милена Драганова Спасова
- Ани Ангелова Вакъвчиева
- Елена Георгиева Георгиева - Иванова
- Иван Георгиев Георгиев
- Калин Апостолов Ангелов
- Атанас Атанасов Лозанов
- Станислав Димитров Готев
- Слави Христов Студенков
- Лилия Цветанова Христова
- Симеон Арангелов Арангелов
- Атанас Станимиров Ценков
- Васви Асанов Сахатчиев
- Димчо Желев Радев
- Красимира Лука Тодорова
- Силвия Ивайлова Бакърджиева
- Павел Янков Янев
- Кирил Георгиев Петров
"Синя България"
- Николай Цветанов Попов
- Валентин Любенов Павлов
- Вили Младенов Лилков
- Константин Ангелов Йорданов
- Цветан Георгиев Александров
- Гергана Александрова Апостолова
- Преслав Александров Нечов
- Верислава Богданова Пандолфини
- Ивайло Иванов Караньотов
- Марина Иванова Кюланова
- Галина Стефанова Георгиева
- Веселин Чавдаров Захаринов
- Драгомир Илиев Николов
- Владимир Трифонов Недев
- Десислава Тодорова Бебова
- Камелия Пламенова Кимонова
- Румен Тошев Стефанов
- Радослав Ефтимов Христов
- Ануш Езник Езегелян
- Мима Цанкова Пандова
- Мартин Руменов Павлов
- Галина Цанкова Кирилова
- Весела Миткова Катрова
- Пролетина Иванова Закова
- Христо Станиславов Благоев
- Иван Пламенов Панов
- Красимира Димитрова Караджова
- Николай Савов Попсавов
"Глас народен"
- Светослав Емилов Витков
- Пресиян Димитров Иванов
"България може"
- Кузман Илиев Илиев
- Тома Чавдаров Томов
- Цветан Луков Цоков
- Айра Людмилова Димокенчева
- Зорница Красимирова Петкова
- Лъчезар Георгиев Лазаров
- Радослав Ангелов Тухчиев
- Борислав Кирилов Станимиров
- Росен Йорданов Димитров
- Борис Йорданов Соколов
- Ирина Маринова Готова
- Иван Марков Велчев