Вижте всички кандидати за депутати от 25-и МИР в София

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 25 МИР-София.

От този регион ще бъдат избрани общо 14 депутата.

"Прогресивна България"

Румен Георгиев Радев Константин Василев Проданов Румяна Любенова Петрова Кирил Атанасов Атанасов Тодор Иличов Барболов Асен Илиев Бабачев Иван Илчев Ангелов Момчил Викторов Терзийски Александра Павлова Ангелакова Борислав Християнов Кръстев Минко Тодоров Дудев Иван Димитров Шишков Димитър Радостинов Радков Борис Генадиев Панкин Красен Лъчезаров Раковски Хари Евгени Велков Иван Георгиев Кожухаров Иван Николаев Нанков Севгин Баки Хасан Чавдар Еленков Георгиев Стоян Иванов Боянов Здравко Марков Марков Евгени Георгиев Дрехаров Исмаил Осама Салех Росен Веселинов Абаджиев Десислава Валериева Илиева Илия Иванов Бортоласов Ивайло Стойчев Стоев

ГЕРБ - СДС

Бойко Методиев Борисов Стефан Антонов Арсов Лъчезар Богомилов Иванов Анна Василева Александрова Йоана Георгиева Рашкова Пламен Николаев Николов Стоян Костадинов Кисьов Християн Георгиев Гатев Златко Иванов Златков Радослав Георгиев Наков Димитър Николов Стефанов Елина Иванова Давидова Милена Николаева Борисова Ванеса Цветанова Филипова Христо Валентинов Василев Калоян Иванов Кюркчиев Деница Венциславова Стоева Нели Руменова Радева Калоян Ивов Копанаров Димана Александрова Иванова Каролина Цончева Цонева Ели Георгиева Николова Мартин Юлианов Абаджиев Виктория Алекс Манчева Мартин Василев Петров Валерий Янчев Иванов Ивелина Стефанова Райкова Иван Николаев Ангелов

ПП-ДБ



Бойко Илиев Рашков Катя Максимова Панева Александър Димитров Симидчиев Марин Михайлов Тихомиров Мирослав Йорданов Мавров Радко Константинов Кръстанов Людмил Константинов Тетевенски Александър Цветанов Иванов Пламена Александрова Димитрова Велин Ангелов Пеев Никола Иванов Алексиев Ивайло Йорданов Йорданов Петър Христов Христов Мануел Круменахер Георги Веселинов Черкезов Николай Стоянов Шопов Николай Стефанов Бошняков Георги Евтимов Атанасов Симеон Димитров Николов Йона Йорданова Генчева Кристин Николаева Станкова Филип Калинов Йорданов Кристиян Борисов Кирилов Огнян Александров Костадинов Росен Атанасов Неделев

ДПС



Андрей Любомиров Георгиев Емилия Красимирова Кехайова Мария Христова Савчева Бранимир Димитров Ламбиев Стела Мариянова Маринова Николай Генадиев Тошев Моника Петрова Ангелова Ана Иванова Кръстанова Михаел Димитров Лещански Николай Илков Кючуков Славян Радоев Радойчовски Марин Начев Танев Георги Климентов Георгиев Пламен Милчев Горанов Емил Неделчев Стоянов Антония Руменова Миланова Велизар Антонов Методиев Веселин Спасов Ризов Георги Илиев Станев Георги Трайков Дамянов Гергана Горанова Маринова Шабан Мехмедов Моллов

"Възраждане"

Костадин Тодоров Костадинов Маргарита Иванова Махаева Виктор Тенчев Папазов Георги Хрисимиров Иванов Адриан Христов Асенов Валентина Тодорова Големинова-Пейкова Иванка Любенова Тихова Димитър Чавдаров Панайотов Людмил Людмилов Мановски Вениамин Иванов Воденичаров Славчо Славчев Крумов Владимир Емил Борисов Латинка Рангелова Павлова Ралица Кирилова Кръстева

БСП - ОЛ



Атанас Владимиров Атанасов Росен Неделчев Атанасов Петър-Марин Маринов Бозов Христо Петьов Колев Аспарух Асенов Иванов Крум Константинов Цеков Божидар Божидаров Миланов Велко Илиев Велков Боян Бранимир Димитранов Борислав Димитров Михайлов Славка Андреева Петрова Галин Йовчев Терзиев Цветелина Стоилова Велева Иван Владимиров Владимиров Грациела Иванова Петрова Людмил Александров Костадинов Валери Илиянов Веселинов Людмила Иванова Балтова Даниел Георгиев Илчев Николай Петров Минков Александър Цветанов Гарибов Даниел Светозаров Попов Никола Костадинов Вучев Надежда Милчева Милушева Стефан Михайлов Францов Янчо Янчов Таков Тони Владов Попов

ИТН



Станислав Тодоров Трифонов Петя Божидарова Димитрова Гергана Илкова Крекманова Петър Бонев Костадинов Мартин Петров Томов Симона Цветанова Иванова Ренета Петрова Динева Момчил Телеригов Коларов Маргарита Георгиева Пушкарова Яница Емилова Цветанова Златомира Данчева Тренева Васил Мирчев Михов Надя Атанасова Георгиева Юлия Павлова Цветкова Васил Стефанов Грозданов Георги Даниелов Босилков

АПС



Явор Илиев Хайтов Гергана Иванова Иванова Джеват Яшаров Хюсеинов Нина Димитрова Стоянова Валери Димитров Димитров Валентин Кирилов Стамов Александър Тодоров Маринов Диана Тонева Панайотова Анита Любомирова Димитрова

МЕЧ



Радостин Петев Василев Румен Бончев Дунев Павлин Любомиров Александров Невена Минчева Полименова-Тошмакова Цветелина Емилова Шопниколова Мариета Георгиева Пешева Елтимир Антонов Цветков Искрен Митков Пенев Радослав Руменов Колев Боян Запрянов Тренев Николай Валериев Иванов Богдан Костадинов Гоцов

"Величие"

Ивелин Людмилов Михайлов Кольо Петков Парамов Георги Илиев Зъздров Красимир Петров Буджански Николай Иванов Костов Радостина Атанасова Пирева Антон Станимиров Станев Стоил Василев Йочев Димитър Иванов Митев Латинка Георгиева Почеканска Фредерика Николова Жадалова Младен Петров Младенов Владислав Валериев Стоянов

"Непокорна България"

Корнелия Петрова Нинова Мая Кирилова Александрова Атанас Атанасов Щилянов Мая Любенова Грозданова Кирилка Тодорова Илиева Людмила Славчева Лазова Красимира Петрова Филипова Лидия Кирилова Василева-Кънчева Стефан Гроздев Ангелов Рачо Генов Недков Валентина Драголюбова Игнатова Васила Неделчева Димитрова

"Съпротива"

Райна Иванова Стаменова Димитър Кирилов Димитров Кирил-Васи Кирилов Ваклинов Радостина Бориславова Лозанова Николай Митков Димитров Емил Петров Рубийски Теодор Лъчезаров Захариев Виктория Методиева Бъчварова Пламен Славейков Тодоров

„Партия на зелените"

Христо Христов Дунчев Иван Иванов Георгиев Райна Веселинова Милева Калин Серафимов Николов Мирослав Цочев Цочев

"Движение на непартийните кандидати"

Росен Пламенов Миленов Огнян Борисов Боюклиев Борис Иванов Колев Петър Дамянов Такев Йонко Георгиев Димитров Петър Денчев Йонов Максим Генов Велков

"Пряка Демокрация"

Даниел Николаев Георгиев Александър Руменов Тодоров Васил Петров Василев Ина Методиева Трендафилова Александър Иванов Александров Николай Георгиев Димитров Мая Александрова Иванова Ангел Христов Пананов Десислава Иванова Манова

"Сияние"

Николай Николаев Попов Настимир Ананиев Ананиев Искра Николаева Илиева Десислава Любомирова Белчинска Симеон Николов Величков Мира Рашкова Атанасова Веселин Иванов Димитров Мирена Дамянова Легурска

„Народна партия истината и само истината"

Венцислав Атанасов Ангелов Атанас Иванов Стефанов Димитър Стоянов Недялков

"Трети март"

Валери Методиев Григоров Петър Георгиев Каназирски Тодор Хараламбиев Ламбев

"Моя България

Антон Георгиев Сираков Марина Сергеевна Драгомирецкая Людмил Любенов Новков Бистра Георгиева Вълчева Нели Василева Спасова

"Нация"

Тодор Ангелов Ангелов

"Антикорупционен блок"

Янко Атанасов Бахчеванов Гергана Георгиева Петришка Георги Сашков Стефанов Милена Драганова Спасова Ани Ангелова Вакъвчиева Елена Георгиева Георгиева - Иванова Иван Георгиев Георгиев Калин Апостолов Ангелов Атанас Атанасов Лозанов Станислав Димитров Готев Слави Христов Студенков Лилия Цветанова Христова Симеон Арангелов Арангелов Атанас Станимиров Ценков Васви Асанов Сахатчиев Димчо Желев Радев Красимира Лука Тодорова Силвия Ивайлова Бакърджиева Павел Янков Янев Кирил Георгиев Петров

"Синя България"

Николай Цветанов Попов Валентин Любенов Павлов Вили Младенов Лилков Константин Ангелов Йорданов Цветан Георгиев Александров Гергана Александрова Апостолова Преслав Александров Нечов Верислава Богданова Пандолфини Ивайло Иванов Караньотов Марина Иванова Кюланова Галина Стефанова Георгиева Веселин Чавдаров Захаринов Драгомир Илиев Николов Владимир Трифонов Недев Десислава Тодорова Бебова Камелия Пламенова Кимонова Румен Тошев Стефанов Радослав Ефтимов Христов Ануш Езник Езегелян Мима Цанкова Пандова Мартин Руменов Павлов Галина Цанкова Кирилова Весела Миткова Катрова Пролетина Иванова Закова Христо Станиславов Благоев Иван Пламенов Панов Красимира Димитрова Караджова Николай Савов Попсавов

"Глас народен"

Светослав Емилов Витков Пресиян Димитров Иванов

"България може"