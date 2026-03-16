Задържаха шофьор в Монтанско, управлявал автомобил след употреба на наркотици

Шофьор, седнал зад волана след употреба на наркотици, е задържан в Монтанско, а автомобилът му е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, предава БТА.

Проверката е извършена през почивните дни на републикански път III-102 Монтана – Белоградчик, при разклона за село Горно Церовене в община Монтана. Тест с техническо средство на полицията е отчел наличие на амфетамин и бензодиазепини.

На шофьора – 39-годишен мъж от Монтана – е издаден талон за медицинско изследване. Той е придружен до болница за вземане на кръвна проба, след което е задържан за 24 часа. Автомобилът му – „Фолксваген Бора", е иззет.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през 2025 г. на територията на областта са установени 205 случая на шофиране след употреба на наркотици или на алкохол с концентрация над 1,2 промила. През 2024 г. те са били 258. При всеки от тези случаи нарушителите са били задържани за 24 часа в полицията, а когато са управлявали собствен автомобил, той е бил изземван, уточниха от полицията.