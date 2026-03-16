Плащат бонуса за Великден заедно с пенсията за април

Бонусите за Великден на над 1,6 млн. пенсионери ще се платят заедно с априлските пенсии. Това съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната заплата.

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

В средата на февруари 2026 г. Националният осигурителен институт предостави финансови разчети на Министерството на труда и социалната политика, въз основа на които бяха подготвени различни варианти за подпомагане на пенсионерите за Великденските празници.

По последни данни общият брой на пенсионерите, на които се изплащат пенсии от ДОО е 2 070 258.