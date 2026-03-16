Жители на карловско село ще съдят вандала, нарязал гумите на 36 коли, палил, трошил и стрелял по хора (Снимки)

57–годишният извършител бил на гурбет във Франция и се прибрал окончателно

36 автомобила с нарязани гуми, запалени контейнери, щети по електроразпределителни табла и стрелба по жена и мъж с въздушна пушка.

Всичко това е дело на 57–годишния жител на карловското село Иганово, който е задържан за три денонощия.

Той е вилнял в различни улици на селото в събота срещу неделя. Колите, които са станали жертва на изстъплетията му, са били паркирани на различни места. Само на една от улиците пострадалите автомобили са седем. На една от колите се нарязани и четирите гуми, които буквално са разпорени. Тя е собственост на кмета Павел Павлов.

"Този човек има отклонения, които няма как да зная какви точно са, но държанието му в последно време е плашещо. Предупреден е да не ходи из селото. Преди време не беше агресивен, но в събота срещу неделя агресията се е отключила. Дори е стрелял с въздушна пушка по жена. Насочил я и срещу мъж, който се скрил зад вратата, но извършителят не успял да зареди пушката", разказа кметът Павел Павлов пред Нова тв. Гумите буквално са разпорени с нож.

По думите му бил местен жител и живеел в Иганово, откакто се е родил. Бил е на гурбет във Франция, работил в строителството, идвал си отвреме навреме, а сега окончателно се е прибрал.

Самият кмет е един от многото пострадали от вандализма на 57–годишния. Нарязани са гумите на трите му автомобила. "Цялото действие беше извършено около 4,30 часа призори. Разбрахме за него, след като пламнаха контейнерите за смет", описа Павлов.

Хората се събудили от пушека и пламъците. "Най–напред мислихме, че е само на нашата улица, но се оказа, че е в цялото село. Обадих се на 112, полицията дойде. Видяхме счупени камери и електротабла в опит да бъде спряно захранването към камерите.

Най–големите поразии са нанесени върху автомобилите. В неделя по–голяма част от пострадалите сменили гумите с летни, за да могат днес да отидат на работа в понеделник. Доста обаче още не са ги подменили, защото това е непредвиден разход. Закупуване на най–нисък клас с поставянето излиза 300 евро. Смяната на гумите вкара местните жители от Иганово в непредвидени разходи.

Кой ще поеме щетите, хората не знаят. Хората се канят да съдят извършителя.

Марин Маринов също е потърпевш, на него са нарязани гумите на две коли. Той се прибрал същата вечер около 2 часа и всичко било нормално, на сутринта видял пораженията по автомобилите си.

Хората не могат да си обяснят мотивите на извършителя.