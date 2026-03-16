Общината отваря ключови географски данни за София

Столичната община отваря географските данни на София за публично ползване, след като предложението на зам.-кметовете по дигитализация и градоустройство Иван Гойчев и арх. Любо Георгиев беше одобрено от Столичния общински съвет.

Данните се създават и поддържат от „ГИС София" и ще бъдат публикувани в платформата за градски данни на общината - urbandata.sofia.bg.

"Информацията за застрояването съществува, но често е разпиляна в различни документи и системи. Когато георграфските данни на града са отворени, изчистени и подредени, тя може да се вижда ясно на карта - достъпна за граждани, журналисти, изследователи и предприемачи", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Решението е стъпка към по-отворено управление на дигиталната информация за града и ще даде възможност на граждани, изследователи, медии, компании и разработчици на дигитални услуги да използват по-лесно част от базовата информация за географията и устройството на столицата.

Сред данните, които постепенно ще бъдат публично достъпни, са различни географски и пространствени слоеве, които показват как е организирана и функционира градската среда.

Това включва:

ортофото и фотограметрични карти, които се заснематрегулярно и показват актуалното състояние на територията на града;

адресния регистър - информация кой адрес на кои GPS координати се намира;

данни за зелените площи в София и институциите, които ги стопанисват;

регистър на вековните дървета;

зони за разполагане на търговски обекти и други пространствени данни, използвани при управлението и планирането на градската среда.

Ортофото и фотограметричните карти са сред най-важните базови георграфски данни. Те предствляват високо точни въздушни изображения на града, които се обработват така, че да могат да се ползват като карта.

Върху такива данни се обновяват и поддържат много от дигиталните карти, които се използват ежедневно - както от институции и специалисти, така и от граждани и компании.