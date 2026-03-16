Близо 500 коли и шофьори са проверени в Търновско, градове побеляха от патрулки

Поне стотина шофьори бяха глобени при засирани проверки на полицията за незаконни гонки, дрифтене и струпване на коли и фенове по паркингите в Горна Оряховица, Павликени и Полски Тръмбеш през уикенда. Първият шок и блокади от патрулки по входовете и изходите развълнува фейсбук в петъчната вечер. Някои преброиха 13 полицейски коли, които спираха и проверяваха поголовно събрали се на паркинга на Летния театър за car meeting.

225 автомобила и 362 граждани са проверени при специализирана полицейска операция за осигуряване на обществения ред, безопасността на движение и недопускане провеждането на нерегламентирани гонки по паркинги и пътища за обществено ползване на територията на РУ – Г. Оряховица, съобщават днес в бюлетина на ОДМВР. Съставени са 4 акта и са наложени 65 глоби по фиш. Издадени са 2 заповеди за налагане на принудителни административни мерки, връчени са 4 електронни фиша и 1 наказателно постановление. Заснети са 17 видеоклипа за скорост. Операцията е реализирана с участието на служители на РУ – Г. Оряховица.

100 автомобила и 146 граждани са проверени при идентична специализирана полицейска операция срещу опасни шофьори на територията на РУ – П. Тръмбеш. Съставени са 3 акта и са наложени 42 глоби по фиш. Издадени са 3 заповеди за налагане на принудителни административни мерки, връчени са 10 електронни фиша и 2 наказателни производства. Акцията е реализирана с участието на служители от РУ – П. Тръмбеш и ОДМВР – В. Търново.

В Павликени са спрени 115 автомобила и 155 граждани са проверени в същата акция за предотвратяване и недопускане на нерегламентирани гонки с автомобили на паркинги и пътища за обществено ползване на територията на РУ – Павликени. Съставени са 2 акта и са наложени 22 глоби по фиш. Издадена е 1 заповед за налагане на принудителни административни мерки, връчени са 3 електронни фиша и 3 наказателни постановления. Операцията е реализирана с участието на служители от РУ – Павликени.