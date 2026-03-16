19-годишен чупи стъкло на автобусна спирка, арестуваха го

19-годишен разби спирка в Добрич, призна си си вандалщината, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 14 март е получено съобщение за взломен прозорец на автобусна спирка в района на квартал „Добротица" в град Добрич. От незабавно проведените полицейски действия е установен извършителят на деянието – младеж на 19 години. Той прави пълни самопризнания. Задържан е за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.