Вокално съвършенство, млади лауреати и световен камерен елит в дните от 16 до 18 март на „Мартенски музикални дни"

65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" продължава своята интензивна програма, като в дните между 16 и 18 март ще предложи на публиката среща с британското вокално майсторство, изложба на утвърден русенски скулптор и концерти на изключителни млади таланти и световноизвестни камерни състави, съобщават от Община Русе.

На 16 март (понеделник) от 19 ч. сцената на Доходното здание ще бъде завладяна от британския вокален ансамбъл „VOCES8 Scholars". Съставът ще представи своята емблематична програма „All seems beautiful", която превежда слушателя през музикалната история – от полифонията на Ренесанса с творби на Палестрина, Талис и Бърд, през романтичните нюанси на Брамс и Бритън, до съвременни джаз стандарти на Дюк Елингтън. Това събитие обещава да бъде истински празник на човешкия глас и неговите неограничени възможности.

Програмата на 17 март /вторник/ започва в 18 ч. в Художествената галерия с откриването на изложбата на известния скулптор Георги Георгиев, която ще допълни визуалния облик на тазгодишния фестивал. Вечерта продължава от 19 ч. в зала „Русе", където ще се състои концертът на лауреатите от Международния конкурс „Франц Шуберт". В него публиката ще има удоволствието да чуе виртуозните изпълнения на младите таланти, изпълняващи творби на Ф. Шуберт, В. А. Моцарт, Р. Шуман, А. Шнитке и Н. Капустин. Това е възможност да се насладим на енергията, таланта и живата емоция на музикантите, спечелили със своето майсторство първите места.

Кулминацията на този тридневен период е на 18 март /сряда/, когато в Голямата зала на Доходното здание ще гостува един от най-престижните камерни състави в света – струнен квартет „Casals". Испанският ансамбъл, признат за своята дълбочина и прецизност, ще изпълни шедьоври на Хайдн и Шуберт, както и съвременната творба „Fiery Earth" от Елисенда Фабрегас. Гостуването на квартет „Casals" е сред най-очакваните събития за ценителите на камерното изкуство и потвърждава високия международен ранг на русенския фестивал.

Фестивалът „Мартенски музикални дни" се финансира от Община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и Инвестбанк. Дългогодишни съмишленици в реализацията са Дунарит, Булмаркет, Линамар, Дунавтурс, ВиК, Винарска изба „Нисово", Гамаконсулт, Общински пазари и хотелите „Дунав плаза", „Космополитън" и „Адео". За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП „Русе арт", Посолство на Испания, Посолство на Държавата Израел. Медийни партньори, предаващи духа на фестивала, са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV, Радио Русе, както и редица местни, регионални и национални електронни и печатни издания.

