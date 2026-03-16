Остава в ареста мъж, опитал да изхвърли пакет с дрога от такси в Добрич

Окръжният съд в Добрич уважи искане на Окръжната прокуратура и остави в ареста 46-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за това, че държал без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с цел разпространение в условията на опасен рецидив. Мъжът е задържан на 10 март 2026 година, в село близо до град Добрич. Той се придвижвал с таксиметров автомобил в посока областния град, като при опит да бъде спрян от полицейски служители, наредил на водача му да не спира движението си. През стъклото на колата Д.К. изхвърлил предмет, който е установен като пакет, съдържащ прахообразно вещество. Направеният полеви тест показал, че се касае за високорисково наркотично вещество със значително количество. Експертната справка показала, че е хероин, чието точно количество и химичен състав ще бъдат изяснени от експертиза, назначена по случая.

Обвиняемият е добре известен на органите на реда и е многократно осъждан за различни престъпления, като през 2025 година е изтърпял последното наложено му наказание „лишаване от свобода".