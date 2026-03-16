Полицията в Добрич задържа пиян шофьор, заспал зад волана и блъснал колата си в ограда на имот

Пиян шофьор се блъсна в ограда на къща по натоварена улица в центъра на Добрич, намерен е заспал след инцидента, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 15 март, около 06:45 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в град Добрич. На място е установен лек автомобил „Форд Мустанг" със заспал водач зад волана, във видимо нетрезво състояние. При движение по натоварената улица „Отец Паисий" водачът губи контрол и се блъска в ограда на частен имот. Той отказва проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества и алкохол. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.Пак на 15 март, около 18:45 във вилната зона на град Балчик при проверка на лек автомобил „Рено", управляван от 61-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 1,44 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.