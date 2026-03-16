Такси блъсна 16-годишен колоездач, младежът е в болница

Дима Максимова

34-годишен мъж е задържан във Велико Търново за кражба на около 9000 лв. от такси Снимка: Pixabay

Велосипедист е пострадал при пътен инцидент във Велико Търново. Произшествието е станало в петък около 19,30 ч., съобщи полицията.

По първоначална информация то е настъпило между таксиметров автомобил, управляван от 59-годишен от Велико Търново и велосипед, управляван от 16-годишно момче от Г. Оряховица. В резултат на това е пострадал велосипедистът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

