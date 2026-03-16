Григор Димитров се смъкна с 2 места в световната р...

Оставиха в ареста мъж, изработвал фалшиви дипломи и шофьорски книжки в Ямбол

За изготвянето на фалшиви документи поръчителите да плащали между 50 и 300 евро

По искане на Районна прокуратура-Ямбол бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Б.Х. Той е обвинен за това, че е съставил неистински официални документи – документ за завършено средно образование, удостоверение за психологическа годност, свидетелство за правоспособност за подемна строителна техника, с цел да бъдат използвани. 

Б.Х. е обвинен и за това, че на горепосочените дата и място противозаконно е държал високорискови наркотични вещества.
По време на разследването е установено, че Б.Х. е задържан при специализирана полицейска операция, проведена от служители на ГДБОП-Ямбол. Иззети са заготовки, материали, техника и вещи, използвани за незаконната дейност - печати, бланки, холограмни стикери, специална хартия, лаптопи и принтер. Открити са и данни за лица, поръчвали и получили неистински документи. В хода на претърсването е намерен и буркан със суха тревна маса, реагирала на марихуана. За изготвянето на неистинските документи поръчителите да плащали между 50 и 300 евро.
Определението на Районен съд-Ямбол подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.

Четете още

Още от Криминални

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел