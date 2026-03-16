Отнета е книжката на шофьор, хванат два пъти в рамките на час да управлява с близо 200 км/ч

Нарушението е установено през нощта на път І-6, подбалканския път, близо до разклона за село Бинкос, с камера за контрол на скоростните режими, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен.

Сектор „Пътна полиция" в Сливен извършва денонощен контрол на места с повишена концентрация на пътни произшествия и осъществява наблюдение над системните нарушители. На 8 март в 20,55 часа е заснет лек автомобил „БМВ", който се движи в посока град Казанлък със скорост 200 км/ч при ограничение 90 километра. В 21,44 часа на същото място автомобилът е засечен в обратната посока - към Сливен, със скорост 189 км/час.

Водачът е установен. Той е на 21 години от село Чинтулово. За това нарушението са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева, шофьорската книжка му е отнета и автомобилът е спрян от движение. Той има три години стаж зад волана, като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, 12 от които е заплатил.

По време на контролът, осъществен на 8 март, са заснети още 5 високи скорости. Водачите са санкционирани.