Кучета удушиха коза в Казанлък, търсят ги

На 14.03.2026 г., около 10:30 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал от 62-годишна жена, която видяла как в нейно дворно място в града две кучета удушили и умъртвили нейна коза, след което избягали през обособен отвор в оградата, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. На място е изпратен полицейски екип. Установено е тялото на козата, като по него имало рани от разкъсване. Животното не било регистрирано и чипирано.

По случая е образувано досъдебно производство по под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.