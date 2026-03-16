Хасан Адемов: Над 531 хил. домакинства ще получат хранителни пакети до 15 май

Пакетите включват 11 хранителни продукта от жизнена необходимост. За едночленно семейство пакетът тежи 11 килограма и струва 27 евро. За двучленно и тричленно семейство той е по-голям - 24 кг., а цената му е 65 евро. Първоначалната идея е тези продукти да бъдат раздадени след предстоящите избори, но хората имат нужда от тази подкрепа сега.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той посети пункт на Българския Червен кръст в София, за да се включи в старта на раздаването на втория транш хранителни продукти от първа необходимост, осигурени с европейско съфинансиране по Програма „Храни и основно материално подпомагане".

Председателят на БЧК акад. Христо Григоров без да иска разкри, че пакетът за двучленно и тричленно семейство надвишава договорената цена с европейските партньори с 4 евро - струва 69 евро, а не 65.

Списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане, а уязвимите групи там са класифицирани. Хората могат да получат пакетите в 317 пункта на Българския Червен кръст. В случаите, в които нямат възможност сами да получат подкрепата, АСП и БЧК имат ангажимента помощта да бъде предоставена на място, допълни министър Адемов.

Пакетите включват 11 вида хранителни продукти от първа необходимост, сред които брашно, ориз, лютеница, олио и др.

Подкрепата се реализира по правилата на Европейския социален фонд. Чрез раздаването на хранителни продукти вместо ваучери ще бъде подкрепен и бизнесът, съобщи социалният министър.

По списък от пункта в Младост 1 помощи могат да получат над 3000 души. В първите 3 часа от кампанията са раздадени около 40 пакета с хранителни продукти. Гражданите на опашката пред пункта обясниха, че са разбрали за инициативата от медиите.

Агенцията за социално подпомагане, по указания на министър Адемов, ще контролира хранителните пакети да не се използват с предизборни цели, съобщиха от министерството. Информация за хората в списъците за подпомагане с пакети може да се получи от националния кол център за социална подкрепа и здравни консултации на БЧК на телефонен номер 02 4928549 и чрез проверка на правоимащите лица по ЕГН на https://foodprogram.redcross.bg.

Условията за получаване на помощта, както и графиците и адресите на пунктовете, са публикувани на сайта на АСП.