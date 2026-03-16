Крум Зарков: От БСП ще ангажираме всичките си сили, за да пазим всеки глас

От БСП ще ангажираме всичките си сили, застъпници и хора в секционните избирателни комисии, за да пазим всеки глас, който е изразен почтено и от сърце, и от волята на един избирател, заяви председателят на БСП Крум Зарков след регистрация на листата на "БСП-Обединена левица" в 24 МИР-София, на която е водач, за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съобщава БТА.

На въпрос дали смята, че изборите могат да бъдат честни, той посочи, че това зависи от много неща, зависи от институциите, но зависи и от политическите партии. Никога не трябва да забравяме, че щом има някой, който си продава гласа, има друг, който го купува, коментира Зарков.

Попитан дали БСП ще успее да влезе в следващия парламент, той заяви, че е напълно уверен в това. Смятам, че БСП ще има много значима роля в следващото Народно събрание, включително в това най-накрая България да има устойчиво и компетентно, и почтено управление, каза лидерът на партията. Той добави, че вижда потенциал за партньорство както в политически сили, така и в граждански организации, и в леви и социално ангажирани хора.

Отиваме на изборите с увереност и с нагласа да помогнем, защото знаем как да го направим, България да бъде една по-справедлива държава, с гарантиран и равен достъп до образование, здравеопазване, социални, комунални и административни услуги, до ясли и детски градини, достъп до правосъдие - държава, каквато българите най-накрая заслужават, посочи Крум Зарков.