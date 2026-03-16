Моторист е в болница, отнел предимство и се блъснал в кола в пловдивско село

Моторист е в болница след катастрофа вчера в село Брестовица, съобщават от МВР. Сигналът е получен към 16 ч. в РУ-Стамболийски. По предварителни данни на кръстовище мотоциклет отнел предимството и се блъснал странично в лек автомобил, след което се отклонил вляво извън пътя. При падането на мотора е пострадал 35-годишният водач, който е оставен под лекарско наблюдение в болница без опасност за живота. Мъжът и шофьорката на колата, която е на 37 години, са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.