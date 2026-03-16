Двама младежи и малолетен задигнаха 850 евро от възрастен пловдивчани

Криминалисти от Шесто РУ в Пловдив установиха извършителите на грабеж над възрастен пловдивчани. Разследването стартирало по сигнал от потърпевшия, че на 6 март три момчета му отнели насила портфейл с 850 евро. При проведените оперативни и издирвателни действия са събрани доказателства, че посегателството е дело на криминално проявени младежи на 18 и 17 години и техен малолетен помощник. Материалите по досъдебното производство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.

52-годишен пък попадна в ареста на Трето РУ за кражба на електрически велосипед. Срещу мъжа е образувано бързо производство, че в събота отнел чуждото превозно средство, оставено в района на Руския пазар в Пловдив.