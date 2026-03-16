Издирват жена от Стара Загора, изчезнала на 15 март

Ваньо Стоилов

[email protected]

Полицията издирва Цветомира Шибилева по тази снимка. Снимка: Архив на семейството

По молба на близките ОДМВР в Стара Загора издирва Цветомира Милкова Шибилева, на 37 години, от град Стара Загора. Жената е в неизвестност от 15.03.2026 г. Тя е на видима възраст 35-40 години, ръст 174 см, коса – тъмно кестенява, средна дължина, очи - кафяви. Облечена е с лилава блуза, бежово долнище.

Умоляват се гражданите, ако имат информация за жената, незабавно да се обадят на органите на МВР. 

Междувременно във Фейсбук Камен Шибилев написа: "Приятели, Цвети изчезна. От 15.03 на обяд не е вкъщи. В момента преживява тежък емоционален момент и може да е дезориентирана. Излязла е с домашните си дрехи - лилаво горнище и бежаво долнище. Евентуалните посоки, където може да е тръгнала, са парк Аязмо, кв. Дъбрава. Организира се издирване в момента и всяка информация или жива сила в обхождането ще ни е от полза". 

