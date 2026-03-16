Проф. Янка Тянкова води листата на Радев във Велико Търново, целят се в 4 депутатски места

Дима Максимова

[email protected]

Листата на "Прогресивна България" във Велико Търново Снимка: Авторът

Юристката и университетски преподавател проф.Янка Тянкова поведе търновската листа на президента Радев. Тя е ръководител катедра "Частноправни науки" във ВТУ и се ползва с подкрепата на кръга юристи около Радев. Получила поканата да се включи в политиката от местни хора, казва, че повече от месец я убеждавали да поеме водачеството. Четирима депутати от региона е целта на коалиция "Прогресивна България". "Заставам със собственото си лице и собствения си професионален опит, както и всички от листата сме успешно реализирани и сме решили да споделят своя опит, знания и умения за просперитета на България", каза проф.Тянкова преди регистрацията.

В листата са още дългогодишният кмет на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, който е напуснал БСП и е поел организационната дейност на новата политическа формация в региона. Бившият кмет на Златарица - шампионът по борба Михаил Ганев, бившият директор на търновския филиал на Медицински университет- Варна доц.  Диана Димитрова и др.

