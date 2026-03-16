Десет комисии заседават преди мартенската сесия на Общинския съвет в Русе

Общинският съвет в Русе обяви графика на заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат в периода 17-19 март 2026 г. в Заседателната зала на Община Русе. Комисиите ще разгледат материалите за предстоящата 32-а сесия на местния парламент, насрочена за 26 март т.г.

На 17 март заседания ще проведат комисиите по Екология (10:00 ч.), Здравеопазване и социална политика (13:30 ч.) и Териториално устройство и строителство (15:30 ч.).

На 18 март работата продължава с комисиите по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм (9:30 ч.), Младежта и спорта (13:00 ч.), Образование, наука, иновации и дигитализация (15:00 ч.) и Култура и религиозни въпроси (16:00 ч.).

На 19 март се свикват комисиите по Бюджет и финанси (10:00 ч.), Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението (14:00 ч.) и Законност, обществен ред и сигурност (16:00 ч.).

Заседанията на Общинския съвет са открити за граждани и медии. Те могат да се проследят на живо и в официалния YouTube канал на институцията.