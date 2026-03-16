Мъж инвестира в три фалшиви платформи и изгуби 9000 евро

Полицията в Дупница разследва сигнал на жител на града, който твърди, че за малко повече от две години е загубил 9000 евро, инвестирайки ги в онлайн платформи. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. За случая е уведомена и прокуратурата.

Мъжът, на 64 години, е заявил в местното районно управление, че е бил въведен от неизвестно лице в заблуждение да инвестира средства в три платформи. Платформите предлагали анализ на стокови, валутни и фондови пазари и практически съвети от експерти, бързи печалби и гарантирани доходи.

От полицията в Кюстендил призоваха гражданите за внимание и да не се поддават на реклами за "гарантирани печалби".