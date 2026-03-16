Делян Пеевски води листата на ДПС в Кърджали, следват го трима кметове и депутати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата на партията в Девети многомандатен избирателен район – Кърджали. Втори в листата е кметът на Кърджали Ерол Емин. Сред кандидатите са трима кметове, трима действащи депутати, общински съветник и младежкият лидер на партията.

„Листата ни е сплав от опит, рутина, успешни и доказани кадри", заяви кметът на Кърджали Ерол Емин, който е зам.-председател на ДПС. Според Емин листата на движението е най-добрата, а целта на предстоящите избори е да получат всичките пет мандата от региона с една позитивна кампания.

Ето всички кандидати за народни представители на ДПС за 9-и МИР – Кърджали:

1.Делян Пеевски

2.Ерол Емин

3.Неджми Али

4.Шанаси Сюлейман

5.Байрам Байрам

6.Айтен Сабри

7.Сейфи Мехмедали

8.Нанан Сали

9.Енгин Идреиз

10.Нихал Ибрям