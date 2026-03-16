Задържаха двама пияни, обиждали служители пред заведение в Пловдив

Мъже на по 45 и 23 години са задържани за хулигански прояви пред заведение в пловдивския район "Източен", съобщиха от полицията.

В първите минути на втория почивен ден автопатрул на Шесто районно се отзовал на сигнал, че пред заведението за бързо хранене мъже във видимо нетрезво състояние се държат неприемливо и отправят обиди към служители на частна охранителна фирма.

Съставени са им актове по Указа за борба с дребното хулиганство и на всеки от тях е наложено административно наказание "глоба" в размер на над 100 евро.