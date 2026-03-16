Майката на Николай Златков: Кожата на крака му беше свалена, имаше следи от нагряване

Ралица Асенова, майката на Николай Златков твърди, че е открила сериозни наранявания по тялото на починалия си син. По думите й по единия крак на Николай имало голяма рана със свалена кожа, а по нея личат и следи, наподобяващи изгаряне.

"Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява", пише Ралица Асенова.

Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговият баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани. Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани особено на единия крак. Раната е голяма има свалена кожа и дори изглежда като, че има следи от нагряване при получаването й. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са в следствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвоката.

Затова се обръщам към обществото и към професионалната общност.

Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност касаеща синът ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки, че ние с бащата на Сашо сме получили нашите още преди дни. Тя днес ще настоява да получи своята.

Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство.

Ще оценим също така много, ако се намери възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.

Призовавам също така съвестни хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности – да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.

Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата.

Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за „фанатичка", която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми.