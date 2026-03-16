С Цвета Караянчева начело ГЕРБ–СДС гони 3 депутатски мандата в Пловдив–област

Готови сме за тази битка, разполагаме с най–много експерти, заяви подгласникът й Младен Шишков

"Ааа, няма да водя само в Кърджали, в Пловдив–област също съм начело", заяви Цвета Караянчева преди регистрацията на листата на ГЕРБ–СДС за 17 МИР.

Втори след нея е Младен Шишков от Раковски, който има зад гърба си няколко мандата в парламента. Строителният инженер заяви, че са готови за тази битка. "Разполагаме с най–много експерти и ще имаме добър резултат на тези избори", убеден е той.

Областният координатор Георги Мараджиев е категоричен, че запазването на трите мандата е обсолютно реалистично независимо от новия играч на терена в лицето на "Прогресивна България" на Румен Радев.

"Нови играчи имаше и на няколко предишни вота. То не бяха ИТН, то не бяха ПП. Минахме и през тях. Сега нека заповяда новият спасител. Досега в Пловдив–област ГЕРБ–СДС няма загуба и не се бои. На предишните избори от 17 общини, спечелихме в 15", посочи Мараджиев.

Според Цвета Караянчева на страната е нужно стабилно правителството, за да мине през всички турбуленции.

"Структурите ни са добре организирани. Листата ни е подредена по начин, по който в нея влизат хора с опит и доказали себе си. Отворихме я и за млади хора, шест места са отредени за тях", каза Мараджиев.

В листата отсъства д–р Иван Червенков от Асеновград, който се е оттеглил по лични мотиви. На 4–о място е поставен инженер Аспарух Атанасов от Асеновград, а на пето – адвокат Божидар Бакалов от Карлово. Третата позиция е за коалиционният партньор от СДС Йордан Кръстанов.

Мандатите за Пловдив–област са 11. Георги Мараджиев посрещна с букет водачката на листата на ГЕРБ–СДС за Пловдив–област Цвета Караянчева. Снимка: Радко Паунов

Ето цялата листа

1 Цвета Караянчева, инженер, Кърджали

2 Младен Шишков, инженер, Раковски

3 Йордан Кръстанов, земеделски производител, Синитево

4 Аспарух Атанасов, инженер, Асеновград

5 Божидар Бакалов, адвокат, Карлово

6 Енислав Велков, предприемач, Стамболийски

7 Александър Иванов, архитект, Първомай

8 Весела Тошкова, бизнес администрация, Марица

9 Димитър Спасов, студент, Родопи

10 Паолина Аврамова, еколог, Хисаря

11 Мирослав Николаков, мениджър, Перущица

12 Иван Петков, бизнес администрация, Сопот

13 Росица Бакова, предприемач, Марица

14 Станьо Синекцийски, агроном, Съединение

15 Кристиян Йосифов, предприемач, Родопи

16 Петър Митрев, механик, Куклен

17 Ивайло Сираков, инженер, Лъки

18 Наталия Некезова, инженер, Брезово

19 Янка Котева, стоп. управление, Стамболийски

20 Стоян Топалов, студент, Марица

21 Даниела Славовска, зем. производител, Садово

22 Кристина Атанасова, инженер, Родопи