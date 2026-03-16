Районното управление на полицията в Кърджали е с нов шеф

Главен инспектор Златко Келфанов е временно преназначен за началник на РУ–Кърджали със заповед на вътрешния министър Емил Дечев. Келфанов беше представен пред състава на най-голямото полицейско управление в областта от заместник-директора на ОДМВР–Кърджали комисар Стефан Караиванов.

Златко Келфанов е завършил факултет „Полиция" във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР. Има специализации в Международната академия по правоприлагане в Будапеща и в САЩ.

През ноември 2000 г. започва работа като разузнавач в сектор „Криминална полиция" в РДВР–Кърджали. Преминал е през всички нива на кариерното развитие. В края на 2022 г. е назначен за началник на РУ–Момчилград, която длъжност е заемал до момента.

Досегашният началник на РУ–Кърджали Костадин Симитчиев е преназначен на друга длъжност в полицейското управление в Кърджали.