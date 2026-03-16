Мъж стреля с незаконно оръжие по хора по време на панихида в ломско гробище

Мистериозен изстрел по време на панихида на гробищата в Лом ужасил скърбящите хора, съобщиха от ОД на МВР в Монтана.

Случаят е от вчера. Сигнал за него е подаден около 9.40 часа в районното управление на крайдунавския град. Съобщението било от 31-годишен ломски жител. Той заявил, че докато заедно с роднините му извършвали панихида в гробищния парк в кв."Младеново", някой е стрелял по тях.

Впоследствие възникнал скандал между потърпевшите и 63-годишен ломски жител, живеещ в близост до гробището, за когото предполагали, че е възпроизвел изстрела. Сигналът незабавно е посетен от дежурен автопатрул и оперативна група на районното управление в Лом. Извършени са процесуално-следствени действия и оглед на местопроизшествието, при които е иззета незаконна гладко цевна ловна пушка, 12 калибър, както и гилза от същия калибър.

По случая са установени очевидци и образувано досъдебно производство .