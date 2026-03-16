ЕС даде зелена светлина на България за забраната на вейповете

Европейската комисия официално публикува решението за одобряване на българското законодателство, с което се забранява пускането, предлагането и продажбата на еднократни електронни цигари – т.нар. вейпове. Решението, издадено съгласно изискванията на директивата за тютюневите изделия е официално качено на сайта на Комисията на 16 март и представлява ключов момент, от който започва да тече 3 месечния период за изчерпване от пазара на вейповете, като и срокът за възражения по уведомлението на България до ЕК съгласно директивата за техническите пречки пред търговията, което изтече в края на януари.

Според изискванията на ЕС, всяка страна-членка уведомява Комисията и останалите държави-членки за предприетите национални законодателни инициативи, с които се въвеждат по-строги нормативни изисквания, отколкото в европейските директиви, като обосновава нуждата и изтъква причините.

Според разпоредбите от приетия в края на месец юни 2025 г. от Народното събрание и обнародван на 4 юли 2025 г. Законопроект за тютюна, тютюневите и свързаните изделия, законът влиза в сила от изтичането на сроковете за възражения от Европейската комисия.

Защо България поиска забраната на еднократните електронни цигари?

Според мотивите в уведомленията, представени от българските власти пред Брюксел:

През последните години в страната се наблюдава значително увеличаване на употребата на еднократни електронни цигари сред учениците.

Данни от проучвания показват, че в България 1 на 4-ма ученици на 13 - 15 годишна възраст употребяват вейпове.

Еднократните електронни цигари често са с ярки опаковки, плодови аромати и са с много по-ниска цена от многократните, което ги прави леснодостъпни за тийнейджърите.

Налице е риск за здравето на децата поради негативното въздействие на никотина върху мозъчното развитие при подрастващите, респираторни проблеми и излагане на вредни вещества.

Еднократните електронни цигари създават значителни отпадъци – пластмаса, батерии и опасни химикали, които допринасят за екологично замърсяване.

Какво е Решението на Европейската комисия?

След анализа на представените доказателства за нуждата от забрана и на правната рамка, Комисията заключава:

Българската мярка е оправдана, необходима и пропорционална за защита на общественото здраве.

Забраната е подходяща за предотвратяване на „ново поколение, зависимо от никотин“.

Съществуващите мерки (забраната за продажба от и на лица под 18 годишна възраст, пълна забрана върху продажбите онлайн и на реклама) не са били достатъчни за овладяване на проблема с достъпа на тези изделия до непълнолетните.

Какво следва?

С одобрението от Комисията България може да приложи разпоредбите на закона, които предвиждат механизъм за предоставяне на опис на наличните количества, 3 месечен срок за изчерпване от пазара и при невъзможост за изчерпване, следва да се изтеглят от търговските обекти, като има възможност продуктите да бъдат изнесени от страната.

България е третата държава в ЕС след Франция и Белгия, които предприемат толкова строга мярка срещу еднократните електронни цигари – тема, която набира скорост в Европа заради растящите нива на употреба сред непълнолетни.