200 дка гора, храсти и треви са унищожени при двудневен пожар в Черни Осъм

Пожар Снимката е илюстративна. Снимка: Пиксабей

Двудневен пожар в троянското с. Черни Осъм унищожил общо 200 дка гора, низова растителност, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Сигналът за пожар в сухи треви в землището на селото е получен в 12:20 часа на 14 март, като екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Троян са останали на място до 20:00 часа на 15 март.

Унищожени са 5 дка иглолистна гора, 100 дка ливади, 95 дка низов пожар в борова гора. Спасени са 55 дка иглолистна гора и 25 дка смесена гора.

Това е втори подобен пожар в общината през последните дни, припомня БТА. На 12 март пожар в съседното село Орешак унищожи около 200 дка сухи треви и храсти.

