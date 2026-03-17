Вижте кои са кандидатите за депутати за 3-и МИР-Варна

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 3-и МИР Варна.

От този регион ще бъдат избрани общо 16 депутати.

"Прогресивна България"

1. Илин Павлинов Димитров

2. Георги Петков Илиев

3. Олга Бориславова Борисова

4. Мария Тодорова Тодорова

5. Миролюб Адамов Адамов

6. Марио Василев Смърков

7. Николета Костова Тодорова

8. Пламен Красимиров Белов

9. Ясен Щерев Щерев

10. Юлиан Георгиев Димитров

11. Месут Ердинч Рушид

12. Симеон Алексиев Христов

13. Драган Койчев Димов

14. Елина Георгиева Димитрова

15. Никола Димов Киров

16. Станислава Костадинова Казанджиева

17. Красимир Георгиев Иванов

18. Петьо Тодоров Бошнаков

19. Кирил Филипов Янчев

20. Иванка Георгиева Стоянова

21. Марианна Светлозарова Александрова

22. Николай Бориславов Стоянов

23. Василен Росенов Цветков

24. Стамен Тодоров Костадинов

25. Румен Неделчев Костадинов

26. Красимир Ангелов Недков

27. Бойко Александров Проданов

28. Галин Грозданов Георгиев

29. Ивайло Пламенов Иванов

30. Иван Здравков Вуцов

31. Юлиян Веселинов Недев

32. Васил Добромиров Василев

ГЕРБ-СДС

1. Владислав Иванов Горанов

2. Евгени Георгиев Дянков

3. Мирослав Ласло Боршош

4. Кристиан Божидаров Ганчев

5. Даниел Павлов Митов

6. Милена Славова Димова

7. Медиха Енвер Мехмед-Хамза

8. Явор Станев Станев

9. Мария Златкова Димитрова

10. Лидия Велик Маринова

11. Станислав Димитров Йорданов

12. Станислав Георгиев Иванов

13. Йорданка Иванова Проданова

14. Хасан Бюлентов Хасанов

15. Стефка Стоянова Пейчева

16. Ирина Тодорова Делчева

17. Борислав Пламенов Нанков

18. Бранимир Георгиев Георгиев

19. Гюлейдин Исмаил Кязим

20. Матей Лъчезаров Матеев

21. Калин Светославов Калевски

22. Деница Димчева Димова

23. Радослав Павлов Димитров

24. Росица Маринова Георгиева

25. Младен Маринов Иванов

26. Павлина Светланова Тодорова

27. Теодора Стефанова Димитрова

28. Елена Иванова Стоилова

29. Николай Тошков Николов

30. Исмет Мустафа Ахмед

31. Найден Неделчев Андонов

32. Борислав Ивайлов Борисов

ПП-ДБ

1. Павел Димитров Попов

2. Калоян Тошков Иванов

3. Стела Димитрова Николова

4. Антон Йорданов Тонев

5. Даниел Димитров Керемидчиев

6. Мариела Пламенова Иванова

7. Филип Валентинов Спасов

8. Ивайло Христо Митковски

9. Лилия Живкова Желязкова

10. Беркай Джафер Юкджан

11. Цветозара Валентинова Жинкова

12. София Любомирова Колева

13. Антон Стаменов Тончев

14. Адриан Светлозаров Кабаев

15. Борис Сашов Арсов

16. Татяна Василева Кристи

17. Иван Петров Георгиев

18. Ивелина Владимировна Иванова-Парушева

19. Мариела Иванова Савкова

20. Миа Красимирова Крумова

21. Стамен Георгиев Георгиев

22. Димитър Стефанов Станев

23. Илиана Минкова Минкова

24. Емил Николов Бояджийски

25. Денис Али Риза Карагут

26. Пламен Жеков Петров

27. Христо Драгомиров Христов

28. Александър Красимиров Николов

29. Марин Атанасов Николов

30. Мария Иванова Ангелова-Дойчева

31. Йордан Юлианов Кателиев

32. Николай Стефанов Стефанов

ДПС

1. Йордан Цонев

2. Ерджан Ебатин

3. Ертен Анисова

4. Нурай Басри

5. Мехмeд Мехмедов

6. Мехтил Ибрям

7. Айджан Мустафа

8. Мехмед Хасанов

9. Али Хасанов

10. Георги Георгиев

11. Рафет Бекиров

12. Айлин Кадир

13. Октай Мустафов

14. Симона Стоянова

15. Мустафа Мустафов

16. Аксудан Мехмед

17. Емре Есат

18. Георги Христов

19. Алеко Атанасов

20. Хюсеин Хюсеин

21. Емел Исмаил

22. Юнуз Юнуз

23. Левент Юсуф

24. Тунай Салиев

25. Мартин Михайлов

26. Неджвет Шакир

27. Николай Николаев

28. Хасан Хасан

29. Юсеин Юсеин

30. Милен Огнянов

31. Айдън Байрам

"Възраждане"

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Коста Георгиев Стоянов

3. Светослав Тодоров Тодоров

4. Полина Николова Ставрева-Костадинова

5. Георги Христов Геров

6. Сергей Петков Христов

7. Никола Иванов Македонски

8. Павлин Младенов Пенев

9. Радослав Петков Петков

10. Александра Красимирова Чолакова

11. Галин Стоянов Иванов

12. Валери Христов Велинов

13. Ивайло Илиев Иванов

14. Анастасия Павлова Трецкова

15. Драгомир Радославов Радков

16. Тодор Живков Тодоров

17. Георги Христов Георгиев

18. Симеон Тодоров Михайлов

19. Милен Георгиев Алексиев

20. Станислав Ченков Станев

21. Георги Ангелов Георгиев

22. Константин Петков Великов

23. Валери Христов Георгиев

24. Венцислав Михайлов Георгиев

25. Диана Димитрова Неделчева

26. Светослав Тодоров Йорданов

27. Юлиян Каменов Губатов

28. Диян Йорданов Атанасов

29. Дилян Руменов Григоров

30. Георги Иванов Георгиев

31. Николай Кръстев Костадинов

МЕЧ

1. Николай Стефанов Радулов

2. Никола Валериев Тодоров

3. Господин Илиянов Йовчев

4. Лили Михайлова Брезоева

5. Веселин Стоянов Георгиев

6. Татяна Ванева Гайдарджиева-Колева

7. Димитър Красимиров Минчев

8. Димитър Радославов Добрев

9. Симеон Минчев Ангелов

10. Методи Владимиров Методиев

11. Любомир Людмилов Колев

12. Калоян Ивелинов Тодоров

13. Генко Славов Славов

14. Ивайло Стойчев Русинов

БСП – ОЛ

1. Десислав Петров Тасков

2. Христо Бойчев Боев

3. Явор Чавдаров Александров

4. Лозан Владимиров Лозев

5. Михаил Тодоров Кабаков

6. Галя Недкова Койчева

7. Милена Иванова Драгнева

8. Георги Недков Кючуков

9. Светослав Александров Славов

10. Христина Веселинова Велкова

11. Кънчо Колев Тодоров

12. Валентина Стоянова Велчева-Данева

13. Пламен Костадинов Иванов

14. Магдалена Антонова Парчева

15. Йордан Стоянов Марков

16. Мария Георгиева Димитрова

17. Ивайло Константинов Пехливанов

18. Цветослава Веселинова Цонкова

19. Петя Минчева Павлова

20. Христо Марков Райчев

21. Георги Жоров Ников

22. Деспа Маринова Точева

23. Румяна Минчева Стефанова

24. Ася Асенова Николова

25. Петър Росенов Русев

26. Христо Тодоров Недялков

27. Николай Венцеславов Йотов

28. Иван Тодоров Василев

29. Бисер Петков Кирчев

30. Сергей Петков Инджов

31. Калоян Диянов Дончев

32. Десислава Ивова Трифонова

ИТН

1. Тошко Йорданов Хаджитодоров

2. Ивайло Симеонов Костадинов

3. Цветелина Димитрова Атанасова

4. Юлиян Георгиев Минчев

5. Светослав Николов Иванов

6. Любка Живкова Петрова

7. Милен Ивалинов Стаматов

8. Елица Свиленова Борова

9. Мартина Диянова Николова

10. Иван Тодоров Иванов

11. Добромир Иванов Дунчев

12. Васил Димов Йорданов

13. Христо Красенов Тодоров

14. Върбан Атанасов Георгиев

"Величие"

1. Юлиана Младенова Матеева

2. Цветан Колев Панайотов

3. Ралица Николаева Николова

4. Драгослав Йорданов Янев

5. Любиша Блажевски

6. Александър Ервант Арамян

7. Красимира Стефанова Стефанова

8. Симона Николаева Василева

9. Радко Янев Радев

10. Петър Руменов Димитров

11. Мирослава Стоянова Каралъмова

12. Стилиян Росенов Стойчев

13. Любомир Петров Бабев

14. Андрей Александров Петков

АПС

1. Хюсни Осман Адем

2. Наил Бекир Наил

3. Реджеб Неждетов Расимов

4. Зейнеб Мустафова Юсеин

5. Севим Тезжан Мустафа

6. Асан Хюсеин Асан

7. Мертол Биролов Мусов

8. Севинч Неджибова Исмаилова

9. Хасан Хамза Мехмед

10. Фикрия Хасан Бошнакова

11. Бахар Рафет Бекир

12. Сунай Мехмед Ахмед

13. Сюзан Ментаз Халил

14. Реджаил Кязим Реджеб

15. Баръш Зийнел Исмет

16. Мехрун Исмаил Хюсеин

17. Илхан Исмаилов Салимов

18. Юлиян Иванов Христов

19. Туркян Рюстем Юмер

20. Мудаим Юсменов Салимов

21. Сечкин Халил Мехмед

„Партия на зелените"

1. Анна Георгиева Кирилова

2. Пламен Ангелов Ангелов

3. Георги Пасков Стамболов

4. Борислав Вълев Божинов

„Сияние"

1. Симеон Маринов Трулев

2. Нели Рускова Петрова

3. Георги Димитров Русков

4. Атанас Иванов Дойчев

5. Веселин Славчев Казаков

6. Валентин Асенов Давидов

„Моя България"

1. Ивайло Дражев Атанасов

„Нация"

1. Димитър Анастасов Карбов

2. Здравко Илиев Кузманов

3. Тамара Антонова Христова

4. Константин Илиев Неделчев

5. Ивайло Жечев Желев

6. Мариян Миленов Монов

7. Кристина Добромирова Костова

8. Юлиян Божидаров Иванов

„Съпротива"

1. Елена Виловна Табанова-Димитрова

2. Венцислав Божилов Кърпачев

3. Сашо Алексиев Симеонов

4. Петър Евтимов Евтимов

„Движение на непартийните кандидати"

1. Веселин Игнатов Христов

2. Марияна Василева Петрова

„България може"

1. Кузман Илиев Илиев

2. Кирил Стефанов Нешев

3. Ивайло Адалберт Зафиров

4. Виолета Найденова Найденова-Петрова

5. Мирослав Михайлов Костадинов

6. Кирил Симеонов Кирилов

7. Цветелина Владимирова Иванова

8. Николай Николаев Стефанов

9. Лъчезар Георгиев Лазаров

10. Христо Тодоров Христов

„Глас народен"

1. Веселин Асенов Белоконски

2. Александър Христов Демирев

3. Стефан Борисов Кралчев

4. Елисавета Петрова Колева-Енчева

5. Анелия Богомилова Сестримска

6. Симеон Георгиев Златарев

7. Искра Ангелова Димитрова

8. Николай Колев Диков

9. Валери Йорданов Ангелов

„Национално движение Непокорна България"

1. Георги Страхилов Свиленски

2. Валентин Стоянов Вълчев

3. Боян Саркизов Саркизов

4. Станислав Митков Иванов

5. Любомир Красимиров Андреев

„Пряка демокрация"

1. Иван Димитров Казаков

2. Златинка Костадинова Иванова

3. Аделина Георгиева Желева

4. Стоян Стойчев Стойков

5. Георги Иванов Димов

6. Светла Иванова Димитрова

7. Анабел Светославова Стойкова

8. Георги Николаев Маринов

9. Дороти Иванова Казакова

10. Николай Ангелов Томов

11. Николай Начев Петков

"Трети март"

1. Камен Славянов Попов

2. Иван Маринов Пасев

3. Андрей Александрович Ваховски

4. Захари Валентинов Пасев

5. Атанас Тодоров Атанасов

6. Валерий Илиев Иванов

7. ПаскоИванов Анков

8. Иван Кирилов Йорданов

"Синя България"

1. Петър Стефанов Москов

2. Снежина Пламенова Желязкова

3. Паулина Димитрова Христова

4. Георги Веселинов Цонев

5. Таня Георгиева Ралчева- Божидарова

6. Юлиан Вълканов Чемширов

7. Калина Лъчезарова Джуджева

8. Бояна Игнатова Панайотова

9. Борислав Христов Борисов

„Антикорупционен блок"

1. Нели Николова Тодорова

2. Недко Павлов Колев

3. Лъчезар Александров Алексиев

4. Ивайло Янков Иванов

5. Бисер Николаев Бонев

6. Илиян Иванов Илиев

7. Георги Събев Събев

8. Георги Янакиев Янчев

9. Огнян Иванов Киров

10. Асен Владимиров Иванов

11. Александър Първанов Асенов

12. Радостин Илиянов Йорданов

13. Свилен Йорданов Стойчев

14. Стефан Ивелинов Стефанов

15. Станислава Ивелинова Пенчева

16. Емилия Боянова Балчева

17. Благовест Чанев Белев