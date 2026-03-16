Кметът проф. Христо Христов посрещна в Община Шумен посланика на Република Армения в Република България Н. Пр. г-жа Цовинар Амбарцумян. На срещата присъстваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева, съветникът в Посолството на Република Армения в България Размик Саргсян и създателят на културно-историческия комплекс „Двор на кирилицата“ Карен Алексанян.

По време на срещата проф. Христо Христов отбеляза своите впечатления от посещението през 2025 г. в град Арташат и гостоприемството, с което делегацията е била посрещната.

Кметът посочи, че Шумен е първият град, в който на 11 май 1813 г. публично е честван Денят на светите братя Кирил и Методий. Той разказа за забележителностите в областта, сред които е и Мадарският конник, чийто облик е на българските евроцентове, както и за Паметника „Създатели на българската държава“.

Г-жа Амбарцумян изрази своята благодарност за посрещането в Шумен. Тя посочи, че комплексът „Двор на кирилицата“ обединява двете народности, тъй като буквите са български, а материалът, от който са изработени, е арменски вулканичен камък. Посланикът коментира за търговските и транспортните отношения със съседните държави, като отбеляза, че разказват на своите сънародници за богатата култура, историята и забележителностите в България, както и за първите столици.

Кметът отбеляза, че побратимяването с гр. Арташат е част от пътя за изграждане на по-близки отношения. Той посочи, че арменската общност в Шумен допринася за културния облик заедно с арменската църква.

Председателят на Общинския съвет също изрази удовлетворение от визитата си в Арташат през октомври 2025 г. Тя отбеляза, че въпреки служебния характер на посещението, са създали и добри приятелски отношения.

Посещението на арменския дипломат в Шумен е във връзка с откриването на бюст-паметник на д-р Петър Берон в „Двора на кирилицата“.