Вижте кои са кандидатите за депутати в 11-и МИР - Ловеч

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 11 МИР в Ловеч.

От региона влизат 4-ма депутати.

"Прогресивна България"

1. Ивет Иванова Горанова

2. Тихомир Панков Тотев

3. Тинна Христова Борисова

4. Цветомир Василев Цветков

5. Пламен Найденов Пеев

6. Витомир Христов Вутов

7. Любомир Стефанов Стефанов

8. Мария Петкова Гатева

ПП ГЕРБ-СДС

1. Николай Нанков Нанков

2. Иван Николов Миховски

3. Мила Милева Радевска

4. Георги Николов Митев

5. Иван Радославов Цветанов

6. Сузана Христофорова Янчева

7. Младен Сергеев Младенов

8. Павлин Йовков Йотов

ПП-ДБ

1. Искрен Цветославов Арабаджиев

2. Иван Романов Цветков

3. Станимир Петров Краевски

4. Искрен Тошев Трифонов

5. Пламен Георгиев Якимов

6. Ивалина Петрова Христова

7. Цветелин Иванов Вълков

8. Йоланда Венеславова Цонева

ДПС

1. Марио Киров Рангелов

2. Исай Младенов Милев

3. Теодор Антонов Арсов

4. Тинка Шерева Милчева

5. Марчело Анчев Казаков

6. Любен Илиев Василев

7. Севин Митков Иванов

8. Красимир Иванов Костов

"Възраждане"

1. Ивелин Първанов Първанов

2. Глория Емилова Данчева

3. Моника Петрова Петрова

4. Марин Нинов Генов

5. Ташо Цвятков Цоков

6. Росен Алеков Бориславов

7. Делчо Бориславов Вълков

8. Лидия Иванова Тодорова

МЕЧ

1. Христо Цветанов Расташки

2. Людмил Владимиров Матев

3. Грета Аспарухова Вълчева

4. Пламен Игнатов Игнев

5. Магдалена Миткова Банова

БСП-ОЛ

1. Николай Пламенов Бериевски

2. Минчо Стойков Казанджиев

3. Тодор Илиев Спасов

4. Николай Иванов Николов

5. Ралица Цветкова Шотинска

6. Мария Валентинова Николова

7. Валентина Венциславова Георгиева

8. Тодор Иванов Тодоров

ИТН

1. Иван Руменов Клисурски

2. Диана Димитрова Младенова

3. Ася Тодорова Тодорова

4. Анета Стоева Вълкова

5. Теменуга Нешова Калканова

"Величие"

1. Георги Иванов Георгиев

2. Тодор Александров Гачев

3. Мария Василева Стефанова

4. Йордан Борисов Качармазов

АПС

1. Красимир Огнянов Красимиров

2. Сашо Мирославов Иванов

3. Силвия Милева Иванова

4. Анелия Симова Малакова

5. Нуршен Асан Чакърова

6. Георги Марков Петков

7. Зелиха Халимова Хабилова

8. Виктория Добромирова Щрегарска

"Моя България"

1. Татяна Ангелова Димитрова

"Нация"

1. Ичо Стайков Добревски

2. Пламен Лалев Герганов

3. Ивайло Стефанов Стефанов

"Народна партия Истината и само истината"

1. Огнян Николаев Симеонов

2. Красимир Радев Александров

"Синя България"

1. Георги Валентинов Георгиев

2. Яна Диянова Борисова

3. Цветан Валентинов Георгиев

4. Йоана Емилова Илиева

5. Ивона Павлова Иванова

6. Пламена Стефанова Гечева

"Пряка демокрация"

1. Калин Николов Павлов

"Национално движение Непокорна България"

1. Стоян Стойков Сопотенски

2. Павел Радославов Георгиев

3. Данчо Йорданов Герганов

4. Маргрета Николаева Кръстева

5. Борислав Тихомиров Петков

6. Симона Николаева Ненова

"Сияние"

1. Даниела Колева Димитрова

2. Мартин Огнянов Огнянов

3. Калин Димитров Крулев

"Съпротива"

1. Красимир Марков Йончевски

2. Славка Георгиева Кудева

"Движение на непартийните кандидати"

1. Цветанка Павлова Костадинова

2. Емилия Вергилова Александрова

"Антикорупционен блок"

1. Минчо Стефанов Копрински

2. Светослав Тодоров Тодоров

3. Валентин Стефанов Недев

4. Надка Бориславова Готева

5. Иван Савов Алфьоров

"Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Иван Велев Иванов

2. Димитър Цветанов Тодоров

"Глас народен"

1. Иван Христов Минев

2. Мартин Ганчев Минков

"България може"

1. Борислав Петров Банчев

2. Дочо Любчев Маринов

3. Радослав Йорданов Петров

4. Борислава Петкова Найденова

5. Николай Иванов Нинков

"Трети март"

1. Емил Веселинов Бастрев

2. Иван-Калоян Валентинов Стефанов

3. Асен Емилов Михайлов

4. Кирил Красимиров Кирилов

5. Илиян Йорданов Лазаров

6. Иво Емилов Михайлов

7. Мариян Александров Славчев